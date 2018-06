Mundial 2018: Zamknięto strefę dla kibiców-homoseksualistów

Organizacja zapewniająca "bezpieczną przestrzeń" dla społeczności LGBT oraz kibiców mniejszości etnicznych w Rosji twierdzi, że została wyeksmitowana ze swojej siedziby w Petersburgu dzień przed mundialem.

Diversity House miał otworzyć się na czas trwania mistrzostw świata w piłce nożnej. Celem inicjatywy było zapewnienie „bezpiecznej przestrzeni” i tolerancyjnego środowiska dla społeczności LGBT i fanów piłki nożnej, którzy mają inny kolor skóry niż biały.

W ostatniej chwili, dzień przed rozpoczęciem mundialu, właściciele budynku rozwiązali umowę najmu organizatorom akcji.

Sieć International Football Against Racism in Europe (Fare), która stała za inicjatywą, stwierdziła, że ??mogła to być motywacja polityczna. - To był polityczny atak, który pokazuje, jak potężne, konserwatywne siły polityczne w Rosji ograniczają debaty na temat praw człowieka - powiedział Piara Powar, dyrektor International Football Against Racism in Europe. Wskazał także na długą historię praw człowieka w Rosji, szczególnie w Petersburgu.

Znaleziono nowe lokale w centrum miasta.

"Homoseksualizm został zdekryminalizowany w Rosji w 1993 roku, ale uprzedzenia antygejowskie są powszechne. Pięć lat temu rosyjska Duma przyjęła ustawę, która czyniła propagandę nietradycyjnych relacji seksualnych wśród nieletnich przestępstwem - twierdzą organizatorzy.

Organizacja FIFA , która współpracuje z Fare, poinformowała, że skontaktowała się z Petersburgiem i oświadczyła, że "żałuje" tego, co się stało.

W Moskwie funkcjonuje inny Diversity House. Pokazywane są w nim mecze mistrzostw świata w piłce nożnej oraz prowadzone są dyskusje z rosyjskimi fanami.