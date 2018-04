„Pogrom 1905" Wacława Holewińskiego: Rewolucja w burdelu

Ulica Miodowa tuż po wybuchu bomby, czyli dzień jak co dzień, Warszawa, 19 maja 1905 roku

„Pogrom 1905" Wacława Holewińskiego to barwna panorama Warszawy z nieoczywistym miejscem akcji, którym jest ekskluzywny dom publiczny.

Rok 1905 na terenie Polski został zapamiętany za sprawš tlšcej się rewolucji. Nie tylko Nadwiœlański Kraj, jak brzmiała oficjalna nazwa polskiej prowincji, ale całe Imperium Rosyjskie buzowało od zamachów i strajków.

– W Królestwie Polskim każdego dnia przeprowadzano kilka zamachów, a w cišgu roku było kilkaset ofiar – tłumaczy „Rzeczpospolitej" genezę powstania swej nowej powieœci Wacław Holewiński. – Wynikało to z restrykcyjnej polityki Rosjan i przemocy, na którš Polacy odpowiedzieli również przemocš. Było to państwo ogarnięte terroryzmem w tak wielkim stopniu, że aż nieporównywalnym do współczesnego terroru arabskiego na Zachodzie – podkreœla pisarz.

Atak tłumu

W „Pogromie 1905" odwołał się do mało znanego epizodu, kiedy to pod koniec maja na warszawskie ulice – głównie w dzielnicy żydowskiej na styku Woli i Œródmieœcia – wyszły tłumy i rozpoczęła się seria napadów na domy publiczne. Rozwœcieczona tłuszcza, której z dziwnych powodów nie próbowała powstrzymywać policja ani Kozacy, dokonywała samosšdów na sutenerach i właœcicielach burdeli. Bito do nieprzytomnoœci alfonsów i wyrzucano ich przez okna. Ucierpiało też wiele dziewczyn lekkich obyczajów.

Wiadomo, jak przebiegały wydarzenia, ale nie do końca jest jasne, co było przyczynš i kto podburzał tłum. Czy byli to żydowscy lewicowcy z Bundu, do których przyłšczyła się biedota zbulwersowana skalš nierzšdu i przemocy seksualnej w dzielnicy żydowskiej, jak mówi się w niektórych wersjach? Czy może rosyjscy prowokatorzy, którzy mieli wzniecić rozruchy na mieœcie?

Holewiński zgadza się z drugš tezš: – Uważam, że to była prowokacja ochrany, w celu przekierowania nastrojów rewolucyjnych na inne tory, co się częœciowo udało, bo przez długi czas w mieœcie nie mówiono o niczym innym – mówi.

Nieznane historie

Zanim jednak na kartach „Pogromu 1905" uzasadni swoje twierdzenie, wczeœniej zdšży nakreœlić panoramę Warszawy z przełomu wieków. W 52 niedługich rozdziałach nieustannie zmienia bohaterów. Z jednymi zostajemy na dłużej, innych poznajemy na krótko, w przelocie, choćby na moment przed œmierciš.

Wiele z nich to postaci autentyczne, a ich losy sš oparte na Ÿródłach historycznych: rosyjski generał-gubernator, żona rosyjskiego urzędnika nudzšca się nad Wisłš, szef tajnej policji, podwójni agenci, działacze socjalistyczni i lekarz, specjalista od chorób wenerycznych. Jest także królowa warszawskich burdeli, madame Szlimakowska, oraz prostytutki usytuowane na różnych szczeblach drabiny nierzšdu. Poznajemy też nastoletnie niewolnice, trzymane przemocš w obskurnych budach na targowiskach.

„Pogrom 1905" konsekwentnie wpisuje się w dorobek pisarski Holewińskiego, który stara się odkrywać nieznane karty polskiej historii. Urodzony w 1956 r. pisarz, krytyk literacki, wydawca, a przed 1989 r. więzień polityczny, we wczeœniejszych powieœciach opowiadał m.in. o antykomunistycznym podziemiu po wojnie („Honor mi nie pozwala", 2015), o doœwiadczeniu Kresowiaków i łagrach („Choćbym mówił językami ludzi i aniołów", 2005) oraz demokratycznej opozycji z lat 80. („Szwy", 2013). Jego krytyczne diagnozy rzeczywistoœci pookršgłostołowej sprawiały, że pozostawał na literackim uboczu. Nawet pomimo nagród, jak choćby im. Józefa Mackiewicza za „Opowiem ci o wolnoœci" w 2013 r.

„Pogromem 1905" udowadnia, że jest zręcznym powieœciopisarzem historycznym, potrafišcym pasjonujšco rekonstruować zapomniane œwiaty. A Warszawa przełomu XIX i XX w. to temat rzadko eksplorowany w kulturze. Okres trudny do odtworzenia, zmieciony z powierzchni ziemi w czasie II wojny œwiatowej. Bardzo dobry, choć praktycznie nieznany kryminał z akcjš osadzonš w 1909 r. napisał Jacek Matecki („Prawda to marny interes", 2014).

Z przedwojennej literatury niewiele zaœ ksišżek przetrwało próbę czasu. Warto pamiętać o wznowionych niedawno „Tajemnicach Nalewek" Henryka Nagiela (rok premiery 1888), a także powieœciach Andrzeja Struga, m.in. „Dziejach jednego pocisku" z 1910 r. Pamiętamy też „Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego z kanonu szkolnych lektur. Dobrze, że swojš cegiełkę postanowił dołożyć Holewiński. I to całkiem sporš, bo „Pogrom 1905" jest dopiero pierwszym tomem zapowiadanej trylogii.

Grzeszne miasto

Na pytanie, dlaczego opowieœć koncentruje wokół domu publicznego, odpowiada: – Warszawa była wówczas miastem grzesznym. Zresztš nie tylko ona, to był w ogóle czas rozluŸnienia obyczajowego – zaznacza i dodaje: – To jednak punkt wyjœcia do pokazania ówczesnej społecznoœci.

To prawda, bo z równš uwagš narrator pokazuje obrzędy w cerkwiach, ulicznš przestępczoœć oraz przemianę Warszawy: automobile na ulicach czy budowę mostu Kierbedzia. Przybytek pani Szlimakowskiej jest również elementem tego portretu: – Tam był taki przepych, że z całej Warszawy przychodzili ludzie obejrzeć zdobienia i architekturę. Załatwiano tam wszystkie sprawy, nie tylko cielesne. Niewiele można by wskazać odpowiedników w ówczesnej Europie – tłumaczy.

Nieustanna zmiana bohaterów popycha akcję i różnicuje punkty widzenia. A przede wszystkim przedstawia odmienne postawy w stosunku do takich kwestii jak wolnoœć, niepodległoœć, socjalizm, terror, a także seksualnoœć. W „Pogromie 1905" znajdziemy opisy zarówno miłoœci zmysłowej, jak i naznaczonej przemocš, nierównoœciami społecznymi i chorobami wenerycznymi. Chwilami opisanej bardzo dosadnie, jednak Wacław Holewiński ma na to argument. W końcu opisuje rewolucję, która zaczęła się w burdelu. Š?