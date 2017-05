Okuliści: Europejska specjalizacja równoważna z polską

Dotychczas taka możliwość istniała jedynie w przypadku egzaminów z anestezjologii i intensywnej terapii, urologii, chirurgii klatki piersiowej, radiologii i diagnostyki obrazowej, pod warunkiem, że zorganizowały je europejskie towarzystwa naukowe.

Egzamin z okulistyki organizowany przez Europejską Radę Okulistyki (European Board of Ophthalmology) został uznany przez resort zdrowia na wniosek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z PES, który trafił właśnie do konsultacji, zmienia też zasady uznawania europejskiego egzaminu z anestezjologii (European Diploma in Anesthesiology and Intensive Care Examination). Poprzednio za równorzędne z PES uznawano jego poszczególne części - testową z częścią testową PES, a praktyczną z częścią praktyczną polskiego egzaminu. Zgodnie z projektem równoważna z PES może być tylko całość egzaminu europejskiego. Ustawodawca postanowił nie dzielić ich na części.

Podobnie będzie z europejskim egzaminem z radiologii i diagnostyki obrazowej (European Diploma in Diagnostics and Radiology Examination).

etap legislacyjny: konsultacje publiczne