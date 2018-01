Urodziny musicalu „Metro”

30 stycznia 1991 roku odbyła się prapremiera spektaklu "Metro" w reżyserii Janusza Józefowicza.

Przypominamy tekst z 2013 roku.

Dziœ w warszawskim Studio Buffo odbędzie się 1770. spektakl „Metra”. Premiera miała miejsce 30 stycznia 1991 r. Musical zyskał nieprawdopodobnš popularnoœć, teatralnego rekordu jednak nie pobił.

Najdłuższym scenicznym żywotem może obecnie poszczycić się monodram „Kontrabasista" Patricka Süskinda, w którym Jerzy Stuhr występuje od 1985 roku. Okazjonalnie nadal pokazywany jest „Scenariusz na trzech aktorów" Bogusława Schaeffera. Premiera tego historycznego już spektaklu w reżyserii Mikołaja Grabowskiego odbyła się w 1988 roku.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Z 22-letnim stażem „Metro" z muzykš Janusza Stokłosy oraz tekstami Agaty i Maryny Miklaszewskich wystawiane niezmiennie w tej samej reżyserii Janusza Józefowicza należy jednak do najbardziej długowiecznych musicali œwiata, takich jak „Les Misérables" czy „Upiór w operze". Ich inscenizacje osišgnęły jednak kilkakrotnie większš liczbę przedstawień, ale też na West Endzie czy Broadwayu można je oglšdać niemal codziennie.

„Metro" na scenie pojawia się rzadziej. Premierę miało w warszawskim Teatrze Dramatycznym w 1991 r., po szeœciu latach zostało przykrojone do znacznie skromniejszych warunków Studia Buffo, ale nie straciło nic ze swej atrakcyjnoœci dla widzów. Od lat wędruje też po kraju. W tym roku spektakl goœcił już na przykład we wrocławskiej Hali Stulecia.

Na czym polega fenomen popularnoœci „Metra", którego pierwsze pokazy odbywały się w poczštkach polskiej transformacji, a dziœ musical grany jest w innej rzeczywistoœci, dla kolejnej generacji widzów? Na to pytanie odpowiedŸ jest prosta. „Metro" pokazuje uniwersalnš sytuację, z którš muszš zmierzyć się wszyscy młodzi ludzie. Marzš o karierze, pragnš swobody i niezależnoœci, a życie często brutalnie weryfikuje te pragnienia.

Dzięki prostemu przekazowi „Metro" spodobało się nie tylko w Polsce. Wprawdzie przeniesienie na Broadway w 1992 roku nie zakończyło się sukcesem, bo utwór zbytnio opiera się na amerykańskich wzorcach gatunkowych. Znacznie lepiej musicalowi powiodło się natomiast w Rosji, gdzie wystawiono go w Moskwie i Sankt Petersburgu.

Janusz Józefowicz i janusz Stokłosa byli też u nas prekursorami pracy z młodymi talentami. Przystępujšc do kompletowania prapremierowego zestawu wykonawców organizowali castingi i mordercze treningi dla tych, których wybrali. Wczeœniej nikt tego w Polsce na takš skalę nie robił. Dzięki temu „Metro" wylansowało wiele gwiazd, w pierwszej obsadzie znaleŸli się m. in. Monika Ambroziak, Edyta Górniak, Katarzyna Groniec, Robert Janowski, Barbara Melzer, Michał Milowicz. PóŸniej występowali: Katarzyna Skrzynecka, Natasza Urbańska, Mariusz Czajka czy Dariusz Kordek.

Niektórzy pojawiajš się w „Metrze" nadal (Monika Ambroziak, Mariusz Czajka), zdecydowana większoœć wykonawców nie pamięta jednak premiery sprzed 22 lat, niektórych zresztš nie było wtedy jeszcze na œwiecie. Nic też nie wskazuje, by „Metro" kończyło sceniczny żywot, a wielkim, niezrealizowanym marzeniem jego twórców jest nakręcenie filmowej wersji musicalu.

Zobacz fragmenty prób i spektaklu "Metro"