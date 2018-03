Titanic. Transatlantyk na brzegu Wisły

Tragedia Titanica inspirowała twórców wielu filmów. Pierwszy niemy „Noc wœród lodu” powstał w 1912 roku, zaledwie miesišc po katastrofie.

Zagrała w nim Dorothy Winifred-Gibson, aktorka ocalała z katastrofy. A najsłynniejszym stał się filmowy „Titanic” z 1997 roku z Leonardo DiCaprio i Kate Winslet w reżyserii Jamesa Camerona z 1997 roku, nagrodzony 11 Oscarami.

Nie brakuje też chętnych do oglšdania ekspozycji poœwieconej historii brytyjskiego transatlantyku, jak prezentowana obecnie w Krakowie wystawa „Titanic”. Ta amerykańska ekspozycja od poczštku lat 2000 zjechała już kawał œwiata, Stany i Europę Zachodniš. Teraz podróżuje po Europie Œrodkowo-Wschodniej. Można na niej zobaczyć fragmenty filmu Camerona z 1997 i element scenografii z jego planu - panel zegarowy „Honor i Chwała koronujš Czas”.



Ale to właœciwie uzupełniajšce dodatki, bo ten pokaz w odróżnieniu od innych przede wszystkim przedstawia 200 oryginalnych przedmiotów, należšcych do pasażerów i załogi Titanica, wyłowionych z głębin oceanu oraz historyczne dokumenty i zdjęcia, opowiadajšce o jego budowie, inżynieryjnej konstrukcji i dziewiczym rejsie z Southampton w Wielkiej Brytanii do Nowego Jorku, przerwanym przez tragedię po zderzenie z góra lodowš.



Duży model transatlantyku pozwala poznać jego topografię, a podczas zwiedzania mamy wrażenie, że wędrujemy przez pokłady i wnętrza tego luksusowego statku pasażerskiego, bo wiele jego elementów zostało starannie zrekonstruowanych w naturalnej skali, jak słynne schody do sali balowej, mostek kapitański, jadalnia, wnętrza kabin. Przemieszczamy się od luksusowych pomieszczeń I klasy, gdzie pasażerowie za bilet płacili 2,5 tysišca dolarów, do wnętrza statku. Beztroska atmosfera stopniowo gęstnieje, z maszynowni dobiega złowrogi stukot, a przed nami wyłania się lodowa œciana z generatora.



W Krakowie zamieniono w Titanica hotel Forum nad Wisłš, sylwetkš przypominajšcy wielki liniowiec.



Jeden z najcenniejszych pokazanych autentycznych obiektów to drewniane skrzypce muzyka, które ocalały w doskonałym stanie, tyle, że nie można już na nich zagrać. Jest też m.in. biżuteria, torebka wizytowa, karty do gry, œwiecznik, zastawa stołowa, butelki po winie Badawczš eksplorację wraku Titanica zaczęto w połowie lat 80. XX wieku i od tamtej pory wydobyto z niego wiele przedmiotów.



Titanic wypłynšł w rejs 10 kwietnia 1912 roku. Cztery dni póŸniej doszło do katastrofy.



Tuż przed północš obserwator z załogi dostrzegł wyłaniajšcš się górę lodowš, zaledwie 450 metrów przed Titanikiem. Mimo błyskawicznego skrętu nie udało się uniknšć silnego uderzenia i woda zaczęła się wdzierać do przedziałów grodziowych (nowsze badania wskazujš, że był to nie tylko skutek siły uderzenia, ale i uszkodzenie kadłuba przez pożar w kotłowni, który wybuchł, zanim pasażerowie weszli na pokład, co trzymano przed nimi w tajemnicy). Titanic miał być „praktycznie niezatapialny“, odporny na niebezpieczeństwa dzięki nowoczesnej technologii. Może dlatego częœć pasażerów w pierwszej chwili nie uwierzyła w grożšce im niebezpieczeństwo, ale obecny na pokładzie projektant Titanica, Thomas Andrews był w pełni go œwiadomy i poinformował kapitana, że statek zatonie za półtorej do dwóch godzin.



O godzinie 2:20 15 kwietnia 1912 roku Titanic zniknšł pod wodš. Łodzi ratunkowych było tylko 20 (ich liczbę zredukowano z powodu oszczędnoœci); o wiele za mało, by mogli uratować się wszyscy.



Na pokładzie Titanica znajdowało się 2208-2228 osób, przeżyło około 730. Ponad 1,5 tysišca zginęło.