Kukiz: Konfidentom i zamordystom na pohybel

11 stycznia 2018 roku to data katastrofy PO i Nowoczesnej - pisze na Facebooku lider Kukiz'15, Paweł Kukiz.

Kukiz skomentował w ten sposób podanš przez Onet informację, że PE może wycofać swój wniosek o wszczęcie procedury z artykułu 7 traktatu unijnego wobec Polski (powodem takiego kroku miałby być fakt, że Komisja Europejska wszczęła już postępowanie z tego artykułu, w zwišzku z czym wywieranie presji przez PE na Komisję w tej sprawie jest już niepotrzebne - red.).

Kukiz nawišzuje też do sprawy głosowania w Sejmie nad obywatelskimi projektami ustaw regulujšcych aborcję - projekt liberalizujšcy przepisy aborcyjne komitetu "Ratujmy Kobiety" został odrzucony w pierwszym czytaniu, ponieważ kilkudziesięciu posłów PO i Nowoczesnej nie wzięło udziału w głosowaniu, a trzech posłów PO głosowało za odrzuceniem tego projektu (za dalszym procedowaniem głosowało za to kilkudziesięciu posłów PiS: m.in. Jarosław Kaczyński).

"Jeœli do informacji o prawdopodobnym wycofaniu się PE z z wniosku o art. 7 wobec Polski dodać kocioł wewnštrz PO i N w zwišzku z głosowaniami w sprawie projektów ustaw o aborcji to można stwierdzić jedno - dzień 11 stycznia 2018 to data, którš Nowoczesna Platforma dłuuuugo będzie pamiętać" - ocenił Kukiz dodajšc, że dzień ten był "datš katastrofy" opozycji.

Kukiz wypomina przy tym opozycji "konfidenckie wycieczki do Brukseli". Dodaje, że "zamordyzm partyjny i wieloletnie granie aborcjš" doprowadziły do "chaosu wewnštrz partii" opozycyjnych.

"Konfidentom i zamordystom na pohybel! Fajny dzień" - podsumowuje.

Po głosowaniu ws. aborcji troje posłów PO, którzy zagłosowali za odrzuceniem projektu komitetu "Ratujmy kobiety" zostało usuniętych z partii (w PO obowišzywała w tym głosowaniu dyscyplina). Z kolei troje posłów Nowoczesnej zawiesiło swoje członkostwo w klubie tego ugrupowania domagajšc się od władz partii zdyscyplinowania parlamentarzystów, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu. Z Nowoczesnej miał też odejœć poseł Adam Cyrański.