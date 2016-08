Jakub Kulesza z Ruchu Kukiz'15 zapowiada, że projekt ustawy dotyczącej spożywania alkoholu w miejscach publicznych jest już gotowy, ma jeszcze trafić do konsultacji w klubie. Do Sejmu miałby trafić na pierwszym posiedzeniu po wakacjach.

Poseł wyjaśnia, że nowy projekt ustawy porządkuje kwestię przeniesienia decyzyjności odnośnie tego, gdzie i jaki alkohol można spożywać. - Obecnie decydują o tym odgórne regulacje - mówi Jakub Kulesza w rozmowie z wp.pl. Dodaje, że w projekcie chodzi o to, by decyzyjność przenieść na gminy, samorządy i właścicieli obiektów.

- Liczymy na to, że PiS poprze nasz projekt - mówi Kulesza. Prawo i Sprawiedliwość do pomysłu odnosi się z dystansem. - Diabeł tkwi w szczegółach. Gdy je poznamy i zobaczymy projekt, to będziemy mogli się do niego ustosunkować - mówi poseł PiS Krzysztof Łapiński.