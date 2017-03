Waldemar Żurek: PiS wyłączył bezpiecznik

Dlaczego stoi pan na czele postkomunizmu? - Nie wiem jak to skomentować – powiedział Żurek. Dodał, że jako młody chłopak był antykomunistą: rozdawał ulotki, pomalował nawet siedzibę KC PZPR. - Całe życie antykomunizm, pewnie wyssany z mlekiem matki, więc gdy słyszę coś takiego, to się bulwersuję – dodał.

- Nie ma tam postkomunistów, sędziowie mają konserwatywne poglądy – mówił Żurek. - Jedynym postkomunistą jest osoba, o której wspomniałem (poseł PiS, Stanisław Piotrowicz-red.) – dodał gość.

- Jak sąd skazał ministra Sławomira Nowaka, to jest niezawisły i dobry, ale jak skazuje ministra Mariusza Kamińskiego, to jest zły i postkomunistyczny – mówił Żurek.

Prowadzący podał przykład surowego wyroku, który usłyszał mężczyzna, który rzucił tortem w sędzię. - To był surowy wyrok, ale nie za atakowanie konkretnej osoby, tylko to był atak na państwo – mówił Żurek.

Gość odpierał zarzuty, jakoby polscy sędziowie byli korupcjogenni. Powiedział, że w każdym środowisku zdarzają się takie sytuacje. - My korupcję wypalamy gorącym żelazem – powiedział Żurek. Dodał, że jego koledzy sędziowie z zagranicy mówili, że to nie jest dobre rozwiązanie, aby posiedzenia tego typu były jawne, bo szkodzą wizerunkowi sądów.

- Jak już mamy sędziego od „pendrajwów”, to dlaczego prokuratura nie uchyliła mu immunitetu? – pytał Żurek. - Okazuje się, że my ze wszystkich państw postkomunistycznych mamy najmniejsze problemy z korupcją.

- Jan Bury już dawno nie jest w KRS. Nie był wybrany przez sędziów, tylko przez Sejm. Bury pojawiał się i znikał, to nie był człowiek, który brał udział w całych naradach. My nie mogliśmy go usunąć, mógł zrobić to parlament – mówił Żurek.

Zdaniem gościa nie było możliwości dyskutowania z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro o planowanych zmianach, choć sędziowie mieli własne pomysły na zmiany. - Minister mówił: dowiecie się w swoim czasie, po czym dowiadujemy się z jego konferencji prasowej – powiedział Żurek. - Te zmiany nie mają na celu pomocy obywatelom, tylko upolitycznienie sądów.

Według gościa zagrożony jest trójpodział władzy. - Trójpodział władzy jest dziś poważnie zagrożony, bo bezpiecznik, jakim był Trybunał Konstytucyjny, został wyłączony – mówił Żurek. - Jest też atak na Sąd Najwyższy, który mógł przejąć obowiązki Trybunału, ale jest atak na pierwszą prezes SN.

Żurek powiedział, że wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ze względu na skład orzekający, nie może być uznany za zgodny z prawem. - Jak będę sądził, to nie będę brał tego wyroku pod uwagę.