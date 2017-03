Ks. Rytel-Andrianik: "Kościół poważnie traktuje problem pedofilii"

Piotr Zgorzelski: W genetycznym DNA PiS-u jest nieufność do obywatela

Minęła czwarta rocznica od abdykowania papieża Benedykta XVI, którego zastąpił papież Franciszek. Następca jest oceniany zgoła inaczej. - Ojciec Święty powiedział, że ta decyzja była podjęta po modlitwie i nie była pochopna – powiedział ks. Rytel-Andrianik. - Przez ponad 500 lat nie było takiej decyzji, ale Ojciec Święty mógł taką decyzję podjąć.

Prowadzący zauważył, że papieża Franciszka inaczej się ocenia, niż jego poprzednika, który był bardziej konserwatywny. - Każdy papież jest inny. Papież Franciszek to jest proboszcz, który jest bardzo blisko z ludźmi – mówił gość programu. Dodał, że Jan Paweł II był uznawany za pielgrzyma.

- To jest nieporozumienie, gdy ktoś uważa, że w Kościele są nieporozumienia. On jest po prostu praktykiem – powiedział o papieżu Franciszku ks. Rytel-Andrianik.

Wczoraj, we środę, rozpoczął się Wielki Post, który będzie trwał przez 40 kolejnych dni, po wyłączeniu niedziel. - Tak jak powiedział kardynał Kazimierz Nycz: żeby to był post od hejtu, a także modlitwa za młodzież – mówił ksiądz.

O co chodzi w poście? – O wstrzemięźliwość, która oznacza, żeby się wstrzymać w ogóle od pokarmów mięsnych i przetworów – mówił gość. Jak dodał, w ciągu roku są też dwa dni ścisłego postu. - Post ścisły oznacza, aby nie tylko powstrzymać się od pokarmów mięsnych, ale też żeby te osoby zachowały post ilościowy. Jak są trzy posiłki, to jeden do syta – wyjaśniał.

W pierwszy piątek Wielkiego Postu, 3 marca, Kościół po raz pierwszy będzie obchodzić Dzień Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne. Towarzyszyć mu będą Drogi Krzyżowe sprawowane w tej intencji w katedrach bądź seminariach duchownych w poszczególnych diecezjach.

- Ważne żebyśmy myśleli, jaki to jest szczególny dzień i jak poważnie to traktuje Kościół – mówił ks. Rytel-Andrianik. - Chodzi nie tylko o osoby duchowne, ale też o to żeby modlić się za inne osoby, które mają ten grzech na sumieniu.