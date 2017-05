RZECZoPRAWIE - Rafał Fronczek: Asesorzy i aplikanci pierwsi stracą pracę w kancelariach

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało dwa projekty ustaw o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych. Mają one zastąpić obowiązującą obecnie ustawę o komornikach sądowych.

We wtorek Krajowa Rada Komornicza przedstawiła raport niezależnej firmy audytorskiej PwC, z którego wynika, że skutkiem wprowadzenia ustaw będzie spadek wpływów do budżetu państwa na poziomie ćwierć-miliarda złotych.

- Według szacunków przesądzone jest zwolnienie 9 tys. pracowników, jak również likwidacja 60 proc. kancelarii – mówił w programie #RZECZoPRAWIE Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej. - Te liczby nie pozostawiają złudzeń: jest to sytuacja dramatyczna z widzenia punktu państwa – dodał.

Jego zdaniem wymusi to redukcję kosztów. - W pierwszej kolejności komornicy będą sięgać do redukcji kosztów osobowych, bo to jest najwyższy koszt funkcjonowania kancelarii – tłumaczył Fronczek. - W obliczu zmian zasad upoważniania do podejmowania czynności asesorów i aplikantów, należy się spodziewać, że w pierwszej kolejności redukcje zatrudnienia obejmą właśnie tych pracowników.