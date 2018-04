Bogusław Chrabota: Macierewicz na oślej ławce PiS

Brak transmisji z konferencji podkomisji smoleńskiej w TVP Info œwiadczy o poważnej niełasce w jakiej się znalazł poseł Antoni Macierewicz w kręgach kierowniczych PiS.

Oczywiœcie w sercu partii podjęto decyzję, że nie należy mówić o nim i jego wysiłkach bez szacunku, ale trudno mieć wštpliwoœci, że Jarosław Kaczyński daje dowód poważnego zniecierpliwienia. Zapewne od dawna rozumie, że aktywnoœć Macierewicza jest jak szukanie przez grupę œlepców igły w stogu siana. Nie można wykluczyć, że coœ znajdš, jednak z pewnoœciš nie będzie to igła.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Tym razem jednak przemówiła pragmatyka. Dokšd było to użyteczne politycznie, Macierewicza ogrywano w œwietle reflektorów, ale w kwietniu 2018 roku, w przeddzień poczwórnej sekwencji wyborczej, kiedy prezes Kaczyński ewidentnie próbuje temat smoleński schować pod dywan, Macierewicz i jego donkiszoteria nikomu nie jest potrzebna.

Gdyby jeszcze miał on jakieœ asy w rękawie, szanse na przekonujšce dowody, perspektywę zamknięcia prac zespołu, może ktoœ w PiS traktowałby go naprawdę poważnie. Niestety, dzisiejsza konferencja obnaża bezwzględnš prawdę, że w sprawie katastrofy smoleńskiej Macierewicz jest zakładnikiem Putina. Jedyne co może obiecać, to wiele wytężonej pracy i piętrzšcych się budżetów na pracę kolejnych ekspertów w kolejnych latach. Prace po prostu nie mogš być zamknięte bez dostępu do dowodów materialnych, które sš w rękach Rosjan.

A więc nihil novi, nic się nie zmieniło, prócz koniunktury politycznej, która jest zdecydowanie przeciwko byłemu ministrowi obrony. Musi się on liczyć z coraz większš izolacjš i marginalizacjš w macierzystej partii. Przynajmniej do czasu, kiedy prezes Kaczyński nie uzna, że sprawš znów trzeba się instrumentalnie posłużyć w polityce.

Wszystko to miał dziœ Macierewicz wypisane na twarzy. Widzieli to nawet œlepcy.