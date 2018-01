Bartkiewicz: Nanga Parbat - dlaczego czasem warto milczeć?

Nie będę udawał, że rozumiem dlaczego Tomasz Mackiewicz tak bardzo chciał zdobyć Nanga Parbat zimš, mimo œwiadomoœci ryzyka jakie się z tym wišże. Nie rozumiem. Ale to dziœ nie ma żadnego znaczenia.

Tragedia Polaka, który utknšł na wysokoœci ponad 7 tys. metrów wywołała dwojakie reakcje. Znaczna większoœć osób, dla których himalaizm jest na co dzień czystš abstrakcjš, mocno œciska dziœ kciuki za niego, za Elisabeth Revol, za dzielnych polskich himalaistów, którzy ruszyli z odsieczš. By ocalić Polaka trzeba prawdopodobnie cudu – ale ta większoœć chce wierzyć w cud. Będzie wierzyła, że się uda, aż do końca

Jest jednak też – sšdzšc po komentarzach w sieci – całkiem spora grupa osób, które pytajš: po co im to? Dlaczego mamy ratować kogoœ, kto na własne życzenie znalazł się w tarapatach? Dlaczego polskie państwo ma płacić za pomoc komuœ, kto zdecydował się na doœć ryzykowne hobby? Co to w ogóle za pomysł, by zimš chodzić po niezdobytych górach? Kazał im ktoœ? Sš przecież osoby, które bardziej zasługujš na współczucie i pomoc: chore dzieci, samotni seniorzy, głodni, bezdomni – etc., etc.

Pytanie tylko: czy moment, w którym ktoœ walczy o życie, leżšc samotnie w namiocie przy odczuwalnej temperaturze minus 60 stopni Celsjusza, to czas na filozoficzne refleksje na temat sensu i bezsensu rozmaitych aktywnoœci podejmowanych przez ludzi. Akcja ratownicza skończy się – oby szczęœliwie – w cišgu kilkudziesięciu godzin. Potem będziemy mieć jeszcze całe życie na spieranie się o to, czy chodzenie po górach ma sens, czy go nie ma.

Najbliżsi Tomasza Mackiewicza przeżywajš właœnie najtrudniejsze chwile w życiu. Oczyma wyobraŸni widzš kochanš osobę samotnš, opuszczonš, dramatycznie walczšcš o życie. Czy wytrzyma? Czy jeszcze walczy? Czy się nie podda? A w tym samym momencie ktoœ – zupełnie emocjonalnie niezwišzany ze sprawš, z perspektywy swojego biurka poucza: przecież mógł nie iœć. I jeszcze chwali się tym na internetowym forum.

Mógł nie iœć. Ale poszedł. I dopóki nie wróci, trzymajmy za niego kciuki. A jeœli nie stać nas na to – milczmy. To nic nie kosztuje. Jeszcze zdšżymy być najmšdrzejsi na œwiecie.