Kolarstwo: Peter Sagan wygrał wyścig Paris–Roubaix

Peter Sagan wygrał magiczny wyœcig Paris–Roubaix, choć nie potrzebował do tego czarodziejskich sztuczek.

W ostatnim czasie zawodowy peleton nie obsypywał Słowaka pochwałami. Dyrektorzy sportowi i rywale czasami z gorzkš ironiš, ale i nieukrywanš satysfakcjš mówili, że poza trzema tytułami mistrza œwiata Sagan nie osišga sukcesów na miarę swojego statusu. Wypomina się mu celebryckš sławę zdobytš dzięki zamieszczanym na kontach społecznoœciowych filmikom, które oglšdajš miliony użytkowników. W tle pojawia się także zazdroœć o najwyższš pensję wœród kolarzy. W niemieckiej grupie Bora-Hansgrohe Sagan zarabia 6 milionów euro rocznie, dużo więcej niż w Team Sky czterokrotny zwycięzca Tour de France Brytyjczyk Christopher Froome.

Poniżej dalsza częœć artykułu

103 zwycięstwa, jakie odniósł 28-letni kolarz z Żiliny obecnie mieszkajšcy w Monte Carlo, wcale nie wystarczš, by oddalić od siebie krytykę. Jego włoski konkurent Filippo Pozzato powiedział niedawno, że „Sagan z powodzeniem umie przegrywać". Pewny siebie Słowak nic sobie nie robi z tego braku łaski w peletonie, przynajmniej takie sprawia wrażenie. Na jednš z podobnych krytycznych uwag odpowiedział słowami nieżyjšcego lidera grupy Nirvana Kurta Cobaina: „Œmiejš się ze mnie, bo nie jestem taki jak oni, a ja się œmieję z nich, bo oni sš wszyscy tacy sami".

Ten dystans wobec Sagana kolarscy specjaliœci tłumaczš brakiem osišgnięć w najważniejszych wiosennych wyœcigach. Milan–San Remo, nazywanego często wiosennymi mistrzostwami œwiata, Tour des Flandres, wycieńczajšcego klasyku po brukach, z morderczymi podjazdami, i Paris–Roubaix, mitycznego wydarzenia w œwiecie kolarskim z blisko 60-kilometrowymi odcinkami po kocich łbach. Przed niedzielnym wyœcigiem Sagan na 22 starty w tym monumentalnym tercecie odniósł tylko jedno zwycięstwo – w Tour des Flandres w 2016 roku. Jak na faworyta i mistrza œwiata to – zdaniem krytyków – marny wynik.

W Paris–Roubaix Sagan wystartował wczoraj po raz siódmy. Do tej pory nie wiodło mu się. Tylko raz był w pierwszej dziesištce. W ubiegłym roku z rywalizacji o zwycięstwo wyeliminowały go dwa defekty, dwa lata temu upadł. Ale nie jest to klasyk, w którym wygrywajš najlepsi kolarze w najróżniejszych klasyfikacjach. Ostatnim mistrzem œwiata, który jako pierwszy przyjechał na betonowy welodrom w Roubaix, był Bernard Hinault w 1981 roku. Tylko szeœciu aktualnych mistrzów wygrało do tegorocznej 116. edycji Piekło Północy. Sagan jest dopiero siódmym.

Tym razem nie było błota, deszczu, wielu kraks. Kolarzom dokuczał co najwyżej kurz unoszšcy się nad 29 brukowanymi odcinkami. W ostatniej fazie wyœcigu liczyli się tylko specjaliœci od klasyków, sprawdzeni mistrzowie. Sagan miał słuszne obawy przed Holendrem Niki Terpstrš, który tydzień temu wygrał we Flandrii, wczeœniej triumfował w E3 Harelbeke.

Słowak zagrał va banque. Ruszył do ataku kilkadziesišt kilometrów przed metš. Razem z nim jechał Szwajcar Silvan Dillier. Między sobš rozegrali finisz na torze. Sagan nie dał się ograć, postawił kropkę nad i. Pokazał, że jest prawdziwym mistrzem.

Za tydzień rozpoczyna się cykl trzech wyœcigów ardeńskich – Amstel Gold Race (15 kwietnia), Strzała Walońska (18 kwietnia) i Liege–Bastogne–Liege (22 kwietnia). Wystartuje w nich Michał Kwiatkowski. Przynajmniej w jednym z tych klasyków ma powalczyć o wygranš.