12 młodych piłkarzy i trener uwięzieni w jaskini. Zalewa ją woda

Jak informuje „The Guardian”, trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, która jest wyścigiem z czasem, ze względu na to, że ratownicy muszą znaleźć wszystkich, zanim woda całkowicie zaleje jaskinię. W akcji udział biorą ratownicy i nurkowie.

W jaskini uwięzieni zostali chłopcy z drużyny piłkarskiej w wieku od 11 do 15 lat i ich 25-letni trener.

Sportowcy i ich opiekun weszli do jaskini Tham Luang Nang Non w prowincji Chiang Rai późnym wieczorem w sobotę. Zostali uwięzieni, gdyż intensywne ulewy spowodowały wylanie strumienia przy wejściu do jaskini.

Kamolchai Kotcha, mężczyzna pracujący w parku, w którym znajduje się jaskinia, powiedział, że próby dotarcia do komory jaskiniowej są wyjątkowo małe, gdyż „jest zalana i pokryta piaskiem oraz błotem".

Jak powiedział komendant główny policji Komsan Saardluan, części jaskini, które mają długość od 4 do 5 mil zalewane są podczas pory deszczowej, do wysokości 5 metrów.

Dzieci i ich 25-letni trener poszukiwani są od soboty.

Media informują o tym, że turyści, którzy zostali uwięzieni w jaskini w poprzednich powodziach, zostali uratowani po tym, jak opadła woda, więc nie można tracić nadziei.

This is the last known photo of the youngsters who are believed missing in Tham Luang Nang Non cave in Mae Sai district of Chiang Rai since Saturday. The 12 boys are about 11-12 years old and their football coach is about 25 years old. In total, 13 people are missing #Thailand pic.twitter.com/tQjorjugFa