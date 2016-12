Miesięcznica katastrofy smoleńskiej. Kontrmanifestacja "Obywateli RP"

W ciągu dnia w stolicy odbędzie się w sumie 12 różnych manifestacji. Stołeczna policja pilnuje tam porządku.

Dziś 80. Miesięcznica katastrofy smoleńskiej. O godz. 8 rano, jak co miesiąc, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim i premier Beatą Szydło wzięli udział we mszy świętej w intencji ofiar w Kościele Seminaryjnym.

Potem uczestnicy przeszli pod Pałace Prezydencki, by złożyć kwiaty i zapalić znicze. Tam już wcześniej zgromadziło się kilkudziesięciu aktywistów ruchu „Obywatele RP", którzy stali z transparentem: "W obronie protestujących rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej - ręce precz od grobów". W rękach trzymali białe róże.

Na miejscu była policja. Między obiema grupami doszło do drobnych utarczek słownych. Uczestnicy miesięcznicy przepchnęli manifestantów ze stowarzyszenia "Obywatele RP", ale w sumie obyło spokojnie. Po uroczystościach pod Pałacem Prezydenckim zostali tylko przedstawiciele „Obywateli RP".

Przez cały dzień na Krakowskim Przedmieściu ma dojść do kilkunastu zgromadzeń. Policja zapowiada, że wszystkim zapewni bezpieczeństwo.

- Ci, którzy modlą się w intencji ofiar tragedii smoleńskiej w tym samym miejscu od ponad sześciu lat są obecnie szykanowani przez tych, którzy są w opozycji wobec rządu. Uważam to za przejaw prostactwa i zdziczenia obyczajów – powiedział minister Mariusz Błaszczak, szef MSWiA.

Dodał, że słowa wypowiadane przez Panów Kijowskiego i Kasprzaka, liderów zapowiadanych kontrmanifestacji są prowokacją i jawnym nawoływaniem do zamieszek.

- To brak poszanowania swobód obywatelskich osób, które 10 dnia każdego miesiąca czczą pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej przed Pałacem Prezydenckim – dodał minister.

A Paweł Kasprzak, z Obywateli RP, kilka dni temu na antenie TVN24, że prawo do kontrmanifestacji jest częścią prawa do demonstracji. - My chcemy im pokazać nasz sprzeciw wobec tego,co oni głoszą tam miesiąc w miesiąc na Krakowskim Przedmieściu – tłumaczył.

Dodał, że kontrmanifestacja „może stanąć tam, gdzie prezes Kaczyński ustawia swoją drobinkę, a lud smoleński ustawia swój ołtarzyk".

Policja zapowiada, że będzie pilnować porządku na Krakowskim Przedmieściu. - Przez cały dzień podczas wszystkich zgłoszonych demonstracji policjanci będą dbali o porządek i spokój zgromadzeń – zapewniał Mariusz Mrozek, rzecznik Komendy Stołecznej Policji na antenie TVP.Info.

O godz. 19 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela przy ul. Świętojańskiej odbędzie się nabożeństwo w intencji prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii i ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

Po mszy św. odbędzie się Marsz Pamięci, który zakończy się przed Pałacem Prezydenckim. Tam prezes PiS-u Jarosław Kaczyński tradycyjnie zabierze głos do zgromadzonych.