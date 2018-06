Najciekawsze inicjatywy, które zmieniają świat

16 czerwca 2018 roku obchodzimy Impact Journalism Day, dlatego 50 czołowych mediów świata – w tym „Rzeczpospolita” - przedstawia historie, które zmieniają świat.

Przez ostatnie sześć lat Sparknews zaprasza czołowe światowe media (w Polsce – „Rzeczpospolitą”) do uczestnictwa w Impact Journalism Day i do wspólnego publikowania artykułów na temat pozytywnych inicjatyw. Co roku dzienniki opisują przełomowe rozwiązania w dodatkach, ukazujących się na świecie tego samego dnia (już w sobotę 16 czerwca zapraszamy do lektury takiego dodatku w magazynie „Plus Minus”). Docierają one – w formie elektronicznej i papierowej – do 120 milionów ludzi.

- Wy także możecie sprawić, by te projekty rozwijały się i zyskiwały na znaczeniu. Podzielcie się na Facebooku i Twitterze historiami, które wywarły na Was największe wrażenie, nie zapominając o hashtagu #ImpactJournalism. Wszyscy możemy brać udział w pisaniu naszej przyszłej globalnej historii – zachęca Christian de Boisredon, założyciel Sparknews and Ashoka Fellow & The Sparknews Team.

Więcej na stronie rp.pl/impactjournalismday