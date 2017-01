Zbigniew Janas: Mieliśmy powód, żeby przywalić Wałęsie

Szef pionu śledczego IPN prof. Andrzej Pozorski poinformował dziś na konferencji prasowej, że z opinii biegłych wynika, iż zobowiązanie do współpracy z SB i pokwitowania odbioru pieniędzy podpisał Lech Wałęsa. Czytaj więcej.

Zbigniew Janas, były poseł powiedział w "Popołudniowej rozmowie" w RMF FM, że Lech Wałęsa mówił, iż kiedyś podpisał jakieś dokumenty. - To, że Lechu coś podpisał, to mówił - przyznał Janas. - Mając do tego pewien dystans jest trudno Lecha Wałęsę w tej sprawie bronić - dodał.

Były poseł podkreślił również, że Lech Wałęsa to "twardy facet". Dodał, że źle traktował ludzi i ma całą masę wrogów. - Moje środowisko też było przez niego traktowane z buta, więc my mielibyśmy powód, żeby mu przywalić - powiedział Zbigniew Janas. Ocenił jednak, że to, co się dzieje wokół Lecha Wałęsy nie będzie miało wpływu na jego markę.

