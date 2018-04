Bez dywidendy można żyć - komentuje Jerzy Kowalski

Mówiły jaskółki, że najgorsze sš spółki. Wiele wskazuje, że miały sporo racji. Wspólnicy mniejszoœciowi sš z reguły w gorszej sytuacji od swoich większoœciowych kolegów, którzy stanowiš w praktyce o istotnych elementach polityki gospodarczej, finansowej i personalnej firmy.

Zdarza się, że zainwestowany przez wspólników kapitał i czas nie przynoszš zysków. Bywa nawet, że sš Ÿródłem strat. Nikt już nie marzy wówczas o dywidendach, choćby miały być one skromne. Zwykle stan taki albo rodzi, albo pogłębia konflikt między wspólnikami. Nakręca się spirala wzajemnych pretensji, które nigdy nie sš dobrymi doradcami. Wzajemna nieufnoœć powoduje straty, a one rujnujš zaufanie wspólników wobec siebie. Sytuacja jest bez wyjœcia. W takich przypadkach trudno też liczyć na sšd. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych i w myœl orzecznictwa, dopóki firma prowadzi bieżšcš działalnoœć gospodarczš, nawet gdy przynosi ona straty, to konflikt między wspólnikami nie może stanowić samoistnego powodu rozwišzania spółki. Także uzyskiwanie ujemnego wyniku finansowego nie oznacza automatycznie przyjęcia stanowiska, że spółka nie osišga celu swojej działalnoœci. Jest to istotna teza, bo sšd może rozwišzać spółkę, gdy nie osišga ona celu swojego działania.

Dlatego też przedsiębiorcy, biznesmeni i menedżerowie a także tak zwani zwykli ludzie, zanim zainwestujš dorobek swojego życia w ponętne przedsięwzięcie gospodarcze powinni dziesięć razy przemyœleć planowanš inwestycję. Czasami może ona oznaczać po prostu zamrożenie gotówki, czy czasowe wyzbycie się możliwoœci korzystania z nieruchomoœci. Jest pewne, że takich stanów należy unikać, zwłaszcza gdy... ma się dzieci na utrzymaniu.

