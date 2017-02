Morawiecki o Krajowej Administracji Skarbowej: rozpoczyna się nowa historia w administracji skarbowej

Wicepremier powiedział, że uroczystość jest symboliczna i ważna. Porównał KAS do szabli, o której mowa w hymnie Polski, która pozwala odebrać to, co nam obca przemoc wzięła. "Chcemy, żeby Krajowa Administracja Skarbowa była przyjazna i wyrozumiała dla słabych, dla mniejszych, dla niewinnych oczywiście w szczególności, ale żeby była bardzo silna dla tych, którzy próbują przemocą, sprytem, oszustwem wziąć to, co należy do państwa polskiego i to, co należy do narodu polskiego" - mówił.

"Polska, zgodnie z szacunkami instytucji międzynarodowych, traci rocznie od 30 do 60 mld zł poprzez przestępstwa gospodarcze. To jest tyle mniej więcej, ile wynosi deficyt budżetowy państwa polskiego (...). To pokazuje skalę tego, co musimy zrobić jeszcze, żeby państwo było silne dla silnych i wyrozumiałe dla słabych, żeby państwo było sprawne. Dzięki tym środkom, które już teraz odzyskujecie, dzięki waszym działaniom, waszemu profesjonalizmowi, państwo staje się coraz silniejsze" - mówił wicepremier do pracowników administracji skarbowej i celnej.

"Dzisiaj rozpoczynamy nową historię w obszarze administracji skarbowej, w obszarze administracji podatkowej w Polsce" - powiedział Morawiecki. Zaznaczył, że wierzy, iż rozpoczynamy dziś nowy rozdział w historii gospodarczej Polski.

Obecny na uroczystości wiceminister finansów Marian Banaś, szef KAS mówił, że to początek nowej formacji Krajowej Administracji Skarbowej, która poprzez połączenie trzech służb przejęła to, co najlepsze. "Jesteśmy przekonani i w to wierzymy, że spełni przekonania wobec rządu i wobec społeczeństwa, że z jednej strony (...) będzie przyjazna dla obywateli, będzie wspomagała podatników uczciwych, a z drugiej strony skutecznie walczyła z szarą strefą" - powiedział.