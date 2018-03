Andrzej Malinowski: Planujący inaczej w akcji

Planowanie to projektowanie przyszłoœci takiej, jakiej się pragnie. Ustalenie celów oraz odpowiednich działań, by je osišgnšć.

Niezbędne do tego jest ułożenie wszystkich faktów w logicznym porzšdku i wycišgnięcie właœciwych wniosków. Np. spadochroniarz przed startem samolotu zakłada na plecy spadochron. Kucharz patroszy kurę przed ugotowaniem rosołu. Jest jednak pewna grupa ludzi „planujšcych inaczej". Oni zapewne skoczyliby bez spadochronu z torbš cegieł w ręku, a do garnka wsadziliby cały gdaczšcy kurnik razem z grzędami. Obawiam się, że podobne cechy wykazujš urzędnicy Ministerstwa Infrastruktury. Swoimi „umiejętnoœciami" planowania próbujš właœnie zarżnšć branżę budowlanš.

Działajšce w niej firmy wiele miesięcy temu zauważyły poważne niebezpieczeństwo. Jest ono zwišzane z problemem dowożenia na place budów tysięcy ton kruszyw – piasku, żwiru, tłucznia itp. Kto jest w stanie dostarczyć na duże odległoœci takie iloœci towarów? Oczywiœcie kolej! Tymczasem kolejarze zaczęli na potęgę remonty i przebudowy torowisk. Remontowane stacje nie działajš. Po rozgrzebanych liniach nie jeżdżš pocišgi. Efekt? Budowlańcy dostajš dziœ ledwo jednš trzeciš tego, co potrzebujš.

Firmy budowlane już w ubiegłym roku alarmowały, że przez nadmiar remontów będzie bieda z właœciwš logistykš. Informujšc o tym stale resort infrastruktury, odnoszš jednak wrażenie panujšcego w nim chaosu. No bo jak inaczej zrozumieć rozpoczęcie remontu linii kolejowej wzdłuż właœnie budowanej drogi ekspresowej?

Zawsze na wiosnę budowlanka rusza z kopyta – wtedy problem uroœnie do gigantycznych rozmiarów. Rzšd dokłada jeszcze do tego program Mieszkanie+, zacznš się także kolejne państwowe inwestycje. Kto będzie woził potrzebne materiały? Jak można myœleć o realizacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, gdy właœciwe zaplanowanie remontów to dla urzędników jakaœ abstrakcja? Zapewne usłyszymy znowu, że przez „ostatnich osiem lat" ich nie zrobiono i teraz trzeba nadrabiać. Zakładajšc nawet, że to prawda, to przede wszystkim trzeba myœleć. I dobrze planować. Spadochron, a nie cegły na plecach, i kura, a nie kurnik w garnku. Czy resort infrastruktury to rozumie?

Pytanie chyba jest jednak retoryczne. W ostatnich dniach grudnia prezydent RP podpisał ustawę wysmażonš w ówczesnym Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Na jej mocy Główny Inspektorat Transportu Drogowego ma przejšć system poboru opłat na drogach. Obecnemu prywatnemu operatorowi umowa kończy się w listopadzie tego roku. Mamy marzec, czyli zostało osiem miesięcy. Ciekaw jestem postępów w tym przejmowaniu. Tym bardziej że ani resort, ani Inspektorat od grudnia niczym konkretnym się na ten temat nie pochwalili. Czyżby nie było czym?

Polacy, drżyjcie! W najgorszym scenariuszu staniecie w korkach na niedziałajšcych bramkach. Aby zapłacić za przejazd drogami, które i tak będš niedokończone, bo budowy trzeba było przerwać. Nie skorzystacie także z kolei, gdyż remonty torowisk odetnš całe połacie kraju. Pozostanš więc własne nogi, z czego będzie się zapewne cieszyć minister zdrowia.

Co zrobi natomiast resort infrastruktury, gdy wszyscy zacznš chodzić na piechotę? Bioršc pod uwagę jego zdolnoœci do logicznego łšczenia faktów – zapewne ogłosi, że udało mu się... ograniczyć w Polsce smog.