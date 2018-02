Mariusz Cieślik: W negliżu

W naszych czasach nawet negliż jest polityczny.

O fenomenie „Korony królów” napisano już dziesištki tekstów i wydawało się, że w tym kontekœcie nic nie może już zaskoczyć. A tu proszę. Teraz ofiarami internetowego hejtu stały się aktorki, które rozebrały się w historycznej telenoweli. Do tej pory były dwie takie sceny, obie bardzo subtelne, bez dosłownoœci. A jednak aktorki, które w nich zagrały, skarżš się na nieprzyjemne i seksistowskie komentarze w sieci.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Oczywiœcie można by się zastanawiać, co majš w głowach ludzie, którzy protestujšc przeciwko uprzedmiotawianiu kobiet, kobiety obrażajš, ale przecież odpowiedŸ jest prosta: majš w głowie politykę. Jest z nimi tak jak w starym dowcipie o Jasiu, któremu wszystko się z d kojarzyło, tyle że im nawet nagoœć kojarzy się ze znienawidzonym rzšdem.

Przecież gdyby „Korona królów” była pokazywana nie przez TVP, tylko przez innš stację telewizyjnš, nikt by nie zwrócił szczególnej uwagi ani na aktorstwo, ani na scenariusz. Ale że prezesem stacji jest Jacek Kurski, swego czasu polityk prawicy, a w Polsce toczy się polityczna wojna, w której nikt nie bierze jeńców, to reakcje sš takie, jakie sš. Często chamskie i agresywne. Zupełnie nieadekwatne do sytuacji.

Sam tego zresztš doœwiadczyłem, kiedy – dodajmy, że rzecz się działa w radiowym programie satyrycznym – stanšłem w obronie hejtowanych aktorek. Powiedziałem tylko, że nie bardzo rozumiem te negatywne emocje, a w ogóle to jestem za tym, żeby w polskich serialach było więcej negliżu. Jako że w tej dziedzinie Polki nie majš się czego wstydzić. I tak zostałem seksistš.

Wiedziałem, że umiejętnoœć czytania ze zrozumieniem nie jest w Polsce powszechna, ale słuchanie ze zrozumieniem – wydaje się – powinno być łatwiejsze. Chociaż. W zasadzie. Gdyby te słowa padły w innej rozgłoœni, uznano by je za żart. W Polskim Radiu, którego władze musiała zaakceptować nowa sejmowa większoœć, to seksizm. Mimo to w kwestii Polek w negliżu, jakkolwiek ów negliż byłby polityczny, nie zmieniam zdania.

Autor jest zastępcš dyrektora Programu 3 Polskiego Radia