Jak Polacy mogą pomóc zdychającym niedźwiedziom polarnym

27 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień NiedŸwiedzia Polarnego. Według naukowców te zwierzęta wyginš w cišgu najbliższych stu lat.

- Dziękujemy serwisowi rp.pl za włšczenie się w naszš inicjatywę - mówi Emily Ringer z Polar Bears International, która organizuje akcję International Polar Bear Day. W jej ramach zachęca między innymi do tego, by 27 lutego przykręcić ogrzewanie w domu, szkole czy pracy i tym samym zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

Największy lšdowy drapieżnik œwiata jest uważany za zwierzę wyjštkowo zagrożone przez zmiany klimatu: kiedy stopniejš arktyczne lodowce i góry lodowe, niedŸwiedzie polarne stracš tereny łowieckie, na których polujš na foki będšce podstawš ich pożywienia.

Ocieplenie klimatu sprawia, że niedŸwiedzie już teraz głodujš. Gdy Zatoka Hudsona zamarza z opóŸnieniem, te zwierzęta nie majš gdzie czatować na foki.

Ptaki, renifery, a nawet martwe wieloryby - kiedy brakuje fok, niedŸwiedzie polarne zjadajš to, co uda im się dopaœć.

A new study is letting scientists see what polar bears experience on the sea ice: https://t.co/ceyjw7jvOO — Polar Bears Int'l. (@PolarBears) 1 lutego 2018

W grudniu opublikowano wstrzšsajšcy film Paula Nicklena, nakręcony podczas jego podróży na Ziemię Baffina. Widać na nim opadajšcego z sił, skrajnie wychudzonego niedŸwiedzia polarnego, który szuka pożywienia na œmietnikach zamieszkujšcych te tereny Eskimosów.

Dochodziło nawet do tego, że zwierzęta kršżyły wokół stacji badawczych w Arktyce, by dostać się do magazynów żywnoœci.