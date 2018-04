Nauczyciele nie dostaną pensji?

Pienišdze z subwencji oœwiatowej wyczerpujš się – przestrzegajš zaniepokojeni samorzšdowcy.

„Rzeczpospolita" dotarła do pisma z 23 marca, skierowanego do minister edukacji Anny Zalewskiej przez „jednostki samorzšdu terytorialnego oraz zwišzki zawodowe zrzeszajšce nauczycieli powiatu włodawskiego". Autorzy stwierdzajš w nim wprost, że posiadane przez nich pienišdze na oœwiatę wystarczš tylko do paŸdziernika. „Bez zmiany mechanizmu finansowania oœwiaty, a przynajmniej zwiększenia œrodków zwišzanych z podwyżkami nauczycieli, samorzšdy stanš przed problemem braku funduszy na wypłatę wynagrodzeń w systemie oœwiaty w listopadzie i grudniu 2018 r.".

ŁódŸ czeka na odpowiedŸ

Pod pismem podpisały się m.in. gminy: Urszulin, Hańsk, Włodawa i Wola Uhruska. Ale takie problemy z pieniędzmi na pensje to nie wyjštek. We wtorek pismo w tej sprawie do szefowej resortu edukacji wysłano z Łodzi. – Pani minister po raz kolejny pokazuje, że MEN coœ realizuje, ale nie przekazuje na to żadnych pieniędzy – zżyma się wiceprezydent Tomasz Trela. Przyznaje, że liczy na zwiększenie subwencji. – Przecież nie możemy dokładać na ten cel z budżetu miasta, bo to oznaczałoby zabranie pieniędzy z innej kieszeni. Budżet miasta na ten rok mamy uchwalony – tłumaczy. Czy to oznacza, że łódzcy nauczyciele nie dostanš podwyżek? – Nie chcę ich straszyć. Czekam na odpowiedŸ ministerstwa – mówi wymijajšco Trela. Na tegoroczne podwyżki w Łodzi brakuje do końca roku 15 mln zł.

Kłopot jest też w Katowicach. – Od kilkunastu lat częœć oœwiatowa subwencji ogólnej otrzymywana przez miasto Katowice nie pokrywa w całoœci wynagrodzeń pracowników szkół i placówek prowadzonych przez miasto – przyznaje Dariusz Czapla, rzecznik tamtejszego ratusza. W ubiegłym roku wystarczyła ona jedynie na pokrycie ok. 88 proc. wynagrodzeń pracowników szkół. Pozostałe pienišdze miasto dołożyło z własnej kieszeni. – W bieżšcym roku budżetowym sytuacja przedstawia się analogicznie do lat poprzednich – przyznaje Dariusz Czapla.

Œrodków z subwencji nie wystarcza także w Lublinie. – Miasto od lat dokłada z innych Ÿródeł – przyznaje Olga Mazurek-Podleœna, z biura prasowego. Jak policzono, w tym roku brakuje ponad 32 proc., tj. 140 mln zł. Cała subwencja wynosi 419,6 mln zł.

Na brak pieniędzy narzeka też Warszawa. – U nas subwencja pokrywa tylko około połowy wydatków edukacyjnych, poza tym nie sš objęte niš dzieci w wieku trzech–pięciu lat uczęszczajšce do przedszkoli, w których zatrudnionych jest ponad 4 tys. nauczycieli – wylicza Katarzyna Pienkowska ze stołecznego ratusza. Dodaje, że subwencja na ucznia w 2018 r. wzrosła w stosunku do roku ubiegłego tylko o 2,2 proc., podczas gdy podwyżka dla nauczycieli w ujęciu rocznym wyniesie 4 proc.

MEN nie widzi problemu

Samorzšdy muszš jednak z tym problemem poradzić sobie same. Resort oœwiaty w tym roku nie planuje zwiększenia subwencji oœwiatowej. – Kwota na podwyżki dla nauczycieli została przekazana dla samorzšdów w subwencji oœwiatowej na rok 2018 – wyjaœnia Anna Ostrowska, rzeczniczka MEN. Dodaje, że w tym roku jest ona wyższa o ok. 2,78 proc., czyli 1,2 mld zł, w porównaniu z rokiem poprzednim – właœnie z uwagi na podwyżki. Ponadto, jak tłumaczy rzeczniczka, w tym roku do puli finansów przeznaczonych na podwyżkę wynagrodzenia przesunięto œrodki zabezpieczane dotychczas w budżecie na dodatek mieszkaniowy dla uprawnionych nauczycieli w kwocie ok. 126 mln zł. – Niektóre samorzšdy wyrażajš wštpliwoœci co do kwoty subwencji oœwiatowej na rok 2018 w kontekœcie planowanych podwyżek dla nauczycieli. Jednak zazwyczaj powodem, dla którego wzrost subwencji jest niższy niż oczekiwany przez samorzšdy, jest spadek liczby uczniów w szkołach i placówkach przez nie prowadzonych lub zmiany w strukturze awansu zawodowego nauczycieli – wyjaœnia Ostrowska.

Sytuacja może się jeszcze bardziej skomplikować, bo nauczyciele zapowiadajš, że będš walczyć o podwyżki w wysokoœci 1000 zł. W poniedziałek Zwišzek Nauczycielstwa Polskiego zdecydował o zorganizowaniu 21 kwietnia ogólnopolskiej manifestacji pod siedzibš MEN. Demonstracje majš odbyć się także w innych miastach w Polsce.

Poza lepszymi wynagrodzeniami nauczyciele będš także domagać się odwołania Anny Zalewskiej oraz protestować przeciwko zmianom w szkolnictwie.