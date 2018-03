Mniej testów, więcej doświadczeń i czas na nudę. Czy tak powinna wyglądać szkoła przyszłości?

Więcej pracy przy projektach, mniejszy nacisk na wiedzę teoretycznš – tak zdaniem ekspertów powinna zmienić się polska szkoła.

Nie da się stworzyć systemu edukacyjnego, który byłby aktualny przez dziesięciolecia. W zależnoœci od tego, jak zmieniać się będzie gospodarka, tak należy reformować szkołę. Jakie zmiany powinna przejœć oœwiata, by odpowiadała na wyzwania gospodarki 4.0 i 5.0, zastanawiali się uczestnicy panelu „System edukacji formalnej od szkoły podstawowej do ukończenia szkoły œredniej (liceum): gdzie jesteœmy i co trzeba zmienić, aby szkoła kształtowała młodych ludzi dostosowanych do potrzeb dalszego procesu edukacji i rynku pracy?”.

– Edukacja powinna być absolutnym priorytetem dla polskiego rzšdu. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w gospodarce dokonuje się zmiana, którš okreœla się mianem czwartej rewolucji przemysłowej, a lada chwila pojawi się pišta rewolucja. System oœwiaty musi się do tego dostosować – mówił Marek Metrycki, partner zarzšdzajšcy w firmie Deloitte Polska.

Jak podkreœlał, rzšd opracował strategię odpowiedzialnego rozwoju, w której słusznie zdiagnozowano, że w Polsce potrzeba przede wszystkim innowacji. – Ten, kto pierwszy dostosuje system edukacji do możliwoœci, które stwarza dzisiejszy œwiat, wygra wyœcig. Dlatego tak ważne jest, byœmy œwiadomie go zmieniali, majšc na uwadze to, w którš stronę rozwijać się będzie gospodarka – podkreœlał Metrycki.

Zdaniem ekspertów kluczem do sukcesu jest zmiana sposobu nauczania – z teoretycznego na bardziej praktyczny. – 2,5 tys. lat temu Konfucjusz wygłosił słynne zdanie: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Problem jednak w tym, że na razie szkoła nie pozwalała dzieciom na to trzecie. To dlatego, że trzeba było zbudować społeczeństwo, które jest w stanie się nakarmić – zwrócił uwagę Marcin Biernacki, twórca Interaktywnego Edukacyjnego Muzeum w Paczkowie.

Ta forma kształcenia kompletnie jednak nie przystaje do współczesnoœci. – Uczenie procedur nie ma sensu, bo one zmieniajš się w błyskawicznym tempie. A schematy ograniczajš człowieka. Dzisiaj trzeba zachęcić dzieci do poznawania œwiata – mówił Biernacki. – Jeœli uczymy je poprzez zabawę, nie ma ono poczucia, że idzie do szkoły jak do pracy. A i efekty tej edukacji sš lepsze. Taka forma nauki wyzwala w dzieciach kreatywnoœć – podkreœlał twórca muzeum.

Podobnego zdania jest także Marcin Bruszewski, wiceprezes fundacji Social Wolves, organizator olimpiady Zwolnieni z Teorii. Według niego już za kilka lat automatyzacja przejmie coraz więcej obecnych aktywnoœci zawodowych. – W przyszłoœci coraz mniej będzie pracy w zawodach powtarzalnych, bo łatwiej zadania te przejmš automaty. Z kolei coraz więcej pracy będzie w zarzšdzaniu, współpracy z drugim człowiekiem, a także pracy eksperckiej. Do tego typu zajęć potrzebna jest umiejętnoœć pracy w zespole – mówi Bruszewski i przypomina, że tzw. umiejętnoœci miękkie można kształtować za pomocš metody nauczania wykorzystujšcej pracę kilku osób przy wspólnym projekcie. – Jest ona zbyt rzadko wprowadzana. Barierš nie jest jednak legislacja, ale œwiadomoœć społeczna. Nauczyciele nie potrafiš być mentorami i animatorami. Cały czas stawiajš się na pozycji kogoœ, kto przekazuje wiedzę. A nie o to tu chodzi – dodaje.

Bruszewski podkreœlał także, że jeœli już nauczyciele sięgajš po metodę projektowš, to jedynie przy drobnych ćwiczeniach. – Chodzi o to, by te projekty stawały się coraz bardziej poważne. Niech młodzi budujš gospodarkę 4.0 już w szkole. Niech to będzie miejsce, w którym zacznš podejmować inicjatywy i tworzyć startupy – zachęca ekspert.

Jednak zdaniem Jarosława Pytlaka, dyrektora Zespołu Szkół STO na Bemowie w Warszawie, trudno jest wprowadzić nowoczesne metody nauczania w szkole, która jest zorganizowana niemalże na wzór więzienia. – Jest presja na realizację podstawy programowej, presja egzaminów, do których trzeba się przygotować. Nauczycielom brakuje czasu, żeby wspólnie z uczniami robić projekty – wyjaœnia Pytlak.

Potwierdza to także Marcin Bruszewski. – Jestem organizatorem olimpiady, w której młodzi ludzie robiš własne projekty społeczne. Rocznie to około 13 tys. osób. Bardzo często słyszymy, że na pracę przy projektach majš czas między godzinš pierwszš a czwartš w nocy. W dzień muszš szykować się do matury. W wielu krajach funkcjonuje model, w którym jest wolny dzień na tego typu aktywnoœć. Może powinniœmy i w Polsce wprowadzić takie rozwišzanie – zaproponował.

Jak podkreœlał Bruszewski, praca metodš projektowš jest szczególnie ważna z uwagi na kształtowanie umiejętnoœci miękkich. – Może się zdarzyć za kilka lat, że będziemy mieć superœrodowisko dla prowadzenia biznesu, pienišdze, ale nie będzie milionów młodych Polaków, którzy potrafiliby pracować w przemyœle 4.0 – twierdzi Bruszewski.

Ale sama zmiana metody kształcenia to jeszcze nie wszystko. Najważniejsze jest zachęcenie dzieci do nauki. – Najistotniejsze jest, aby człowiek w szkole znalazł pasje. To klucz do sukcesu. Tyle że uczeń przeładowany obowišzkami ma mało czasu na odnajdywanie pasji – mówi Metrycki.

Ekspert podkreœla, że szkoła obecnie funkcjonuje w modelu sprzed stu lat, kiedy jej zadaniem było przygotowanie kadry dla przemysłu. Wówczas potrzebowaliœmy ludzi, którzy sš w stanie pewne rzeczy wykonywać w okreœlony sposób. – Jednak przyszłoœć to indywidualizacja. Potrzebujemy ludzi, którzy wchodzš głęboko w pewne dziedziny i potrafiš ze sobš współpracować – mówi Metrycki.

Problem w tym, że szkoła musi dziœ nie tylko zmienić sposób nauczania, ale także podejœcie do dzieci i młodzieży. – Na naszych oczach szkoły zamieniajš się w zakłady opieki psychiatrycznej. Obok rewolucji gospodarczej mamy rewolucję społecznš i nie jest ona taka piękna: dzieci nie potrafiš wchodzić w relacje, sš nadwrażliwe emocjonalnie, znużone życiem, majš zbyt wiele bodŸców. Nie da się żyć cały czas na najwyższych obrotach – zwraca uwagę dyrektor Jarosław Pytlak.

Również Marek Metrycki przytoczył amerykańskie badania, które pokazujš, że aż co czwarty student w USA korzysta z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. – To specyfika zmieniajšcego się œwiata. Nie potrafiš sobie z tym poradzić sami – mówi Metrycki.

Z kolei Jarosław Pytlak podkreœla, że obecnie opieki psychologicznej, a czasami nawet psychiatrycznej potrzebujš nie tylko dzieci, ale także ich rodzice i nauczyciele. – Mówišc o zmianie systemu nauczania nie można pominšć aspektu wychowawczego. Dydaktyka to nie wszystko – zaznacza Pytlak.

Do zgłoszonych przed ekspertów postulatów odniosła się minister edukacji Anna Zalewska. – Zmiana w szkole dokonuje się od wrzeœnia tego roku przy totalnej awanturze, że jest za szybko – zaznaczyła. – Rewolucja 4.0 nie puka do drzwi. Tworzy jš tzw. pokolenie Y: innowatorzy, reformatorzy, ale też ci, którzy nie potrafiš ze sobš współpracować. I my musimy szybko odpowiedzieć na to wyzwanie – tłumaczyła.

Minister zwróciła także uwagę, że uczniowie sš przecišżeni. Zaznaczyła, że nie wynika to z przeładowanego programu. – Faktem jest, że uczniowie muszš mieć czas na nudę, bo wtedy wpadajš na genialne pomysły – tłumaczyła minister edukacji.

Szefowa resortu oœwiaty podkreœliła, że chciałaby, by takie dyskusje jak ta zorganizowana przez „Rzeczpospolitš” kończyły się propozycjami konkretnych rozwišzań.