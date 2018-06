Uwierzytelnianie i nostryfikacja dyplomów według nowych zasad

Resort nauki określa szczegółowe zasady uwierzytelniania i nostryfikacji dyplomów.

26 zł – tyle będzie musiał zapłacić absolwent starający się o uwierzytelnianie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą. Dokument ten będzie dla niego ułatwieniem, gdy zechce podjąć pracę za granicą. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowało właśnie do konsultacji projekt rozporządzenia w tej sprawie.

– Do tej pory wszystkie świadectwa wydawane były w języku polskim. Jeśli Ministerstwo Nauki wprowadza łatwy dostęp do dokumentów przydatnych absolwentowi za granicą, to jest to działanie godne pochwały – komentuje prof. Grzegorz Mazurek, prorektor ds. współpracy z zagranicą Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jak tłumaczy naukowiec, dyplom ukończenia specjalistycznych studiów, które w Polsce często są niedoceniane, za granicą mają sporą wagę. Dodatkowa pieczęć Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, uczelni, instytutu badawczego, instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk albo Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego podniesie jego rangę i przekona zagranicznego pracodawcę do zatrudnienia.

Rozporządzenie określa także elementy, które muszą zawierać świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, dyplomowanego specjalisty oraz specjalisty technologa. Zgodnie z projektowanymi przepisami będzie ono zawierać, poza danymi osobowymi, także informację o tym, że dokument został wydany w Rzeczypospolitej Polskiej, godło uczelni lub logo podmiotu, który prowadził studia, jego nazwę i siedzibę, a także informacje o przebiegu studiów. Będzie to nie tylko liczba semestrów i uzyskany wynik, ale także wykaz zajęć wraz z liczbą godzin zajęć teoretycznych, zajęć praktycznych oraz liczbą punktów ECTS.

Jeśli świadectwo potwierdza kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dokument otrzyma także odpowiedni znak graficzny.

Rozporządzenie ma wejść w życie od października.

To niejedyny projekt opracowany przez resort nauki i szkolnictwa wyższego, który ma na celu większe umiędzynarodowienie kształcenia. MNiSW szczegółowo określiło także zasady nostryfikacji dyplomów i stopni naukowych uzyskanych na zagranicznych uczelniach.

Od października nostryfikacja będzie możliwa tylko na uczelniach posiadających kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek o uznanie dyplomu. W ramach tego postępowania uczelnia porówna program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki oraz czas trwania studiów z zasadami i programem studiów prowadzonymi w Polsce. Po stwierdzeniu braków absolwent zda dodatkowy egzamin lub odbędzie praktyki zawodowe. Proces nostryfikacji dyplomu powinien zakończyć się w ciągu 90 dni.

– Otwieranie się na zagranicznych studentów i naukowców jest bardzo ważne, ale trzeba to robić ostrożnie, by nie zatwierdzić dyplomu, który ma znacznie niższą wagę od tych, które uzyskuje się w Polsce – podsumowuje prof. Grzegorz Mazurek.

etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe