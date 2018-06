MEN musi ujawnić nazwiska osób, które opracowały nową podstawę programową - wyrok NSA

MEN będzie musiał podać nazwiska osób, które opracowały nową podstawę programową.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił w czwartek skargę kasacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dotyczyła ona wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nakazującego resortowi ujawnienie nazwisk autorów podstawy programowej dla szkół.

Do sądu przeciwko ministerstwu wystąpiła Fundacja Przestrzeń dla Edukacji. Jesienią 2016 r. zwróciła się do MEN o ujawnienie nazwisk autorów podstawy. Gdy odmówiło, złożyła skargę do WSA.

W czwartek rano minister Anna Zalewska zapytana podczas konferencji prasowej, czy jeśli NSA podtrzyma wyrok WSA, poda nazwiska autorów podstawy, mówiła, że „jest legalistką".

Szefowa resortu edukacji twierdzi też, że nazwiska szefów grup przygotowujących podstawę od dawna widnieją na stronie internetowej resortu. Innych podawać nie chce, aby w ten sposób chronić te osoby „przed linczem".

MEN nie chce komentować decyzji NSA i czeka na przesłanie wyroku wraz z uzasadnieniem.

Nową podstawę programową przygotowywało 170 osób. Kosztowała 825 tys. zł.