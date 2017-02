Czapka z hasłem "Make Somalia great again" prezentem dla prezydenta Somalii

Hasło na czapce to nawiązanie do hasła wyborczego Donalda Trumpa, który zapowiadał, że "uczyni Amerykę znów wielką" (Make America great again).

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że Somalia znalazła się na liście siedmiu krajów wymienionych w nieobowiązującym już decyzją sądu federalnego dekrecie Trumpa. Dekret czasowo zamykał granice USA m.in. przed obywatelami tego afrykańskiego kraju. Zakaz, który miał być środkiem chroniącym przed przedostawaniem się do USA terrorystów, miał obowiązywać 90 dni.

Wybrany 8 lutego na prezydenta Abdullahi wypowiadał się przeciwko temu zakazowi. Zapowiadał, że będzie starał się, by Somalia została wykreślona z listy Trumpa.

"Odrażające poczucie humoru" - skomentował prezent od ambasadora jeden z internautów.