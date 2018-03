Świat kontra Rosja: Dyplomatów wydalają USA, Niemcy, Francja. I Polska

- Wielka Brytania stała się celem bezprecedensowego ataku, jakim było pierwsze po II wojnie œwiatowej celowe użycie broni chemicznej w ataku na cywilów w Europie - mówił szef MSZ.

- Wyrażamy satysfakcję, że nasza odpowiedŸ jest częœciš szerszej reakcji międzynarodowej społecznoœci, szczególnie cieszymy się z udziału naszych partnerów z UE i Sojuszu Północnoatlantyckiego - podkreœlił minister.

Czaputowicz mówił, że Polska od lat zwraca uwagę na agresywnš politykę Moskwy, majšcš na celu podważenie istniejšcego porzšdku międzynarodowego i wzbudzenie poczucia zagrożenia w państwach UE. Szef MSZ przypomniał otrucie Litwinienki, wojnę z Gruzjš, postępujšcš aneksję Abchazji i Osetii, aneksję Krymu, w końcu - otrucie Skripala.

- To powody, dla których konieczne jest zajęcie wspólnego stanowiska - podkreœlił Czaputowicz, który przypomniał, że już 16 marca zgłaszał Borisowi Johnsonowi gotowoœć Polski do podjęcia bardziej radykalnych kroków niż tylko deklaracje.

Nazwisk dyplomatów, którzy zostali uznani w Polsce za persona non grata, nie podano do publicznej wiadomoœci ze względu na umowy międzynarodowe.

Z informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że wœród czterech wydalonych z Polski rosyjskich dyplomatów, dwóch to oficerowie prowadzšcy zatrzymanego w pištek pod zarzutem szpiegostwa urzędnika Marka W. Według naszych Ÿródeł polskie służby otrzymały informację na temat kontaktów polskiego urzędnika W. z rosyjskimi szpiegami od służb wywiadowczych Wielkiej Brytanii, która rozpracowuje sprawę zabójstwa Siergiela Skripala.

Tydzień temu wiceszef MSZ Marek Magierowski informował, że Polska nie ma w planach wydalania rosyjskich dyplomatów, chyba że pojawiš się informacje o szpiegostwie na rzecz Rosji.

Dziœ media informujš o zatrzymaniu 23 marca Marka W., urzędnika w jednym z resortów gospodarczych, który utrzymywał kontakt z agentami rosyjskiego wywiadu, pracujšcymi w ambasadzie Rosji w Warszawie jako dyplomacji, i przekazywał im informacje dotyczšce ważnych z punktu widzenia Polski inwestycjach, w tym o stosunku Polski do budowy Nord Stream 2.

Dziœ o godz. 12 stawił się w MSZ wezwany na rozmowę ambasador Rosji Siergiej Andriejew. Po spotkaniu stwierdził jedynie, że o decyzjach, które zapadły, poinformuje polskie MSZ.



O wspólnym działaniach krajów UE wobec Rosji mówił również premier Mateusz Morawiecki - zapowiedział, że decyzja zapadnie właœnie dziœ.

USA wydalš aż 60 Rosjan - 48 dyplomatów i 12 pracowników placówek dyplomatycznych. Ponadto USA zamknš rosyjski konsulat w Seattle. Francja wydali czterech rosyjskich dyplomatów. Czterech dyplomatów z Rosji wydalš Niemcy.

Niemieckie MSZ poinformowało, że wydalenie dyplomatów jest "silnym sygnałem solidarnoœci z Wielkš Brytaniš i zapowiedziš tego, że Niemcy nie pozostawiš ataku na swoich bliskich partnerów i sojuszników bez odpowiedzi". Niemieckie MSZ dodało, że jest to też odpowiedŸ na cyberataki na systemy informatyczne niemieckiego rzšdu, które "wedle wszelkiego prawdopodobieństwa" były przeprowadzane przez Rosjan.

Z kolei Amerykanie poinformowali, że 12 wydalanych przez nich dyplomatów jest podejrzewanych o pracę dla rosyjskiego wywiadu pod przykrywkš bycia członkami rosyjskiej placówki przy ONZ. Z kolei konsulat w Seattle zostanie zamknięty ze względów kontrwywiadowczych - znajduje się bowiem za blisko amerykańskiej bazy morskiej. "USA stanie się bezpieczniejsze" - czytamy w oœwiadczeniu Białego Domu ws. wydalenia z kraju dyplomatów z Rosji.

Rosyjscy dyplomaci majš siedem dni na opuszczenie USA.

Francja ogłaszajšc decyzję o wydaleniu Rosjan poinformowała, że atak w Salisbury "stanowi poważne zagrożenie dla wspólnego bezpieczeństwa i prawa międzynarodowego".

Czterech rosyjskich dyplomatów wydali Kanada. Szefowa MSZ Kanady, Chrystia Freeland oœwiadczyła, że użycie broni chemicznej na terenie bliskiego sojusznika Wielkiej Brytanii jest godne potępienia i stwarza zagrożenie dla życia setek ludzi.

Kanada zapowiedziała też, że będzie odrzucać wnioski strony rosyjskiej o zwiększenie personelu placówek dyplomatycznych w Kanadzie. Wydaleni przez Kanadę dyplomaci zostali oskarżeni o prowadzenie działalnoœci wywiadowczej i "wykorzystywanie statusu dyplomaty do godzenia w bezpieczeństwo Kanady" i "mieszania się w jej demokrację".

Wydalenie rosyjskich dyplomatów przez USA, Kanadę i państwa UE ma zwišzek z otruciem na terenie Wielkiej Brytanii rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala i jego córki Julii przy użyciu rosyjskiego œrodka bojowego Nowiczok.

On March 4, #Russia attempted to murder a British citizen & his daughter w/ military-grade nerve agent on British soil. We stand in unbreakable solidarity w/ #UK. Today, we will expel 60 Russians from its bilat mission & mission to UN, & require Russia to close Seattle consulate. pic.twitter.com/S2wLjnZdDH