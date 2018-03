Polska wydala rosyjskich dyplomatów

Czterech rosyjskich dyplomatów uznano za osoby niepożšdane w Polsce. To wyraz solidarnoœci z Wielkš Brytaniš, cieszymy się, że podjęliœmy działania wspólne z UE i NATO- mówił szef MSZ Jacek Czaputowicz.

- Wielka Brytania stała się celem bezprecedensowego ataku, jakim było pierwsze po II wojnie œwiatowej celowe użycie broni chemicznej w ataku na cywilów w Europie - mówił szef MSZ.

Wyrażamy satysfakcję, że nasza odpowiedŸ jest częœciš szerszej reakcji międzynarodowej społecznoœci, szczególnie cieszymy się z udziału naszych partnerów z UE i Sojuszu Północnoatlantyckiego - podkreœlił minister.

Czaputowicz mówił, że Polska od lat zwraca uwagę na agresywnš politykę Moskwy, majšca na celu podważenie istniejšcego porzšdku międzynarodowego i wzbudzenie poczucia zagrożenia w państwach UE. Szef MSZ przypomniał otrucie Litwinienki, wojnę z Grusjš, postępujšcš aneksję Abchazji i Osetii, aneksję Krymu, w końcu - otrucie Skripala.

- To powody, dla których konieczne jest zajęcie wspólnego stanowiska - podkreœlił Czaputowicz, który przypomniał, że już 16 marca zgłaszał Borisowi Johnsonowi gotowoœć Polski do podjęcia bardziej radykalnych kroków niż tylko deklaracje.

Oœwiadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ???? pic.twitter.com/EWvMxxXoPc — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ???? (@MSZ_RP) 26 marca 2018

Kroki identyczne z tymi, które podjęła Polska, podjęło 14 krajów Unii Europejskiej - poinformował na TT szef RE Donald Tusk. Wœród tych krajów sš Niemcy, które również podjęły decyzję o wydaleniu czterech rosyjskich dyplomatów.

Tusk nie wykluczył też, że w cišgu najbliższych "dni i tygodni podjęte zostanš decyzje ws. kolejnych wydaleń".

Tydzień temu wiceszef MSZ Marek Magierowski informował, że Polska nie ma w planach wydalania rosyjskich dyplomatów, chyba że pojawiš się informacje o szpiegostwie na rzecz Rosji.

Dziœ media informujš o zatrzymaniu 23 marca Marka W., urzędnika w jednym z resortów gospodarczych, który utrzymywał kontakt z agentami rosyjskiego wywiadu, pracujšcymi w ambasadzie Rosji w Warszawie jako dyplomacji, i przekazywał im informacje dotyczšce ważnych z punktu widzenia Polski inwestycjach, w tym o stosunku Polski do budowy Nord Stream 2.



O wspólnym działaniach krajów UE wobec Rosji mówił również premier Mateusz Morawiecki - zapowiedział, że decyzja zapadnie właœnie dziœ.



Majš to być działaniq zwišzane z otruciem w Londynie byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala i jego córki. Zastosowano wobec niego silny œrodek bojowy o nazwie Nowiczok - produkowany, jak wynika ze œledztwa - w Rosji.



Premier Theresa May zdecydowała o wydaleniu 23 rosyjskich dyplomatów. W ramach retorsji Rosja wydaliła takš samš liczbę dyplomatów brytyjskich, zrezygnowała z otwarcia w Petersburgu konsulatu Generalnego Wielkiej Brytanii oraz uznała za niepożšdanš w Rosji organizacę British Council, zamykajšc jej przedstawicielstwa na terenie całego kraju.



Unii Europejskiej uzgodniły już wczeœniej stanowisko wobec Moskwy w tej kwestii - potępiły jš, mimo że nie ma niezbitych dowodów na rosyjskie pochodzenia Nowiczoka. Wskazujš jednak na to dowody zdobyte w œledztwie ws. ataku na Skripala.