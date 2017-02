Piotr Jasiak: Prawo nie nadąża za nowymi technologiami

Rz: Czy ekonomia współdzielenia jest korzystna dla gospodarki?

Piotr Jasiak: Dla konsumentów na pewno. Usługi w rodzaju transportu samochodowego w tym modelu są tańsze, podobnie z rezerwacjami pobytów. Hotele nie są w stanie zaproponować tak niskich cen. Dodatkowo zyskują szanse na skorzystanie z dóbr, do których w innych warunkach nie mieliby dostępu. Uber w Dubaju zajmuje się już nie tylko usługami transportowymi w samochodach, ale jego klienci mogą również skorzystać z opcji czasowego użyczenia prywatnego odrzutowca czy luksusowego jachtu. Dotychczas coś takiego dostępne było dla wąskiego grona chętnych, a teraz ta grupa zdecydowanie się rozszerza.

Nie brakuje jednak wątpliwości prawnych. Skoro pojawia się przychód, to wynajmujący mieszkania czy samochody w tym modelu powinni także płacić podatki?

Wątpliwości są, jednak na razie systemy prawne nie nadążają za upowszechnianiem się tego typu nowych gospodarek. Są głosy, że prawo w stosunku do rozwoju technologii jest pięć czy nawet dziesięć lat do tyłu. Dlatego na razie zarówno firmy działające w tym modelu, jak i użytkownicy tych usług, rozstrzygają wątpliwości na swoją korzyść.

Niemcy zakazują korzystania z Ubera, Węgry również. Będą kolejne kraje czy miasta?

Zapewne tak, opór ze strony korporacji taksówkarskich czy hotelarskich jest bardzo silny. Nie można jednak zapominać o pozytywach – w Londynie firmy w rodzaju Ubera wypełniają w transporcie lukę pomiędzy transportem publicznym a dość drogimi taksówkami. Jednak z drugiej strony krytycy wskazują, że z tego powodu znacznie wzrosło natężenie ruchu samochodowego w mieście, które i tak ma spore problemy z korkami. Dość silny opór przed Uberem czy AirBnB widać też w Paryżu czy miastach hiszpańskich.

A w Polsce?

Widzieliśmy protesty taksówkarzy, póki co nic za nimi nie poszło. Jednak wątpliwości pojawiają się także w innych segmentach rynku. Właściciel luksusowej kamienicy w Warszawie mówił, że odrzucił oferty od kilku chętnych na lokale, w których nie mieli oni jednak zamiaru na stałe mieszkać. W pewnej klasie nieruchomości sąsiedztwo mieszkania, w którym co kilka dni mieszka ktoś inny, niekoniecznie jest mile widziane. Choćby z racji części usług wspólnych jak basen czy siłownia.

Na liście najbardziej innowacyjnych firm świata znacząco awansowali głównie przedstawiciele tego rynku.

Zdecydowanie tak, te firmy faktycznie stoją za prawdziwą rewolucją nie tylko rynkową, ale również w kwestii świadomości konsumentów czy technologii. Uber po ostatnich usprawnieniach swojej aplikacji jest tak dobry w przewidywaniu planowanego czasu przyjazdu zamówionego auta czy samego kursu, że ma lepsze wyniki od Google Maps. Firma wprowadziła opcję zamówienia kursu na konkretną godzinę, co jest kolejnym krokiem naprzód, jeśli chodzi o podejście do konsumentów. Chętnych do korzystania z towarów czy usług w ramach tego modelu będzie przybywało.