Egzamin adwokacki i radcowski - pierwszy dzień potyczek

Blisko 5000 kandydatów na adwokatów i radców prawnych przystšpiło do egzaminów zawodowych. W cztery dni zmierzš się z zadaniami z prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, kończšc w pištek na prawie administracyjnym i etyce.

Pierwszy dzień potyczek o tytuł pełnoprawnego członka samorzšdu adwokatów lub radców rozpoczšł blok z prawa karnego.

– Zdajšcy mieli do napisania apelację. Kazus nie był obszerny i został oparty o trzy zarzuty: przywłaszczenie mienia, oszustwo oraz posiadanie narkotyków. Oskarżony przyznawał się do popełnienia dwóch czynów – mówi Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W jej ocenie karne w tym roku nie było trudne.

– Na pewno był to kazus do rozwišzania. Szeœć godzin to dużo czasu, ale wiadomo, że w normalnych warunkach, wykonujšc zawód, apelację pisze się dłużej – mówił aplikant adwokacki Tymoteusz Paprocki, dzielšc się pierwszymi wrażeniami po wyjœciu z egzaminu.

U radców nastroje podobne, choć kazus był już inny. – Zadania na egzamin radcowski opracowuje bowiem inny zespół – przypomina Jan Kanthak, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwoœci.

– Przyglšdajšc się reakcjom zdajšcych, można było odnieœć wrażenie, że nie zostali zaskoczeni. Pisanie szło sprawnie. Nikt też nie zgłaszał komisji zastrzeżeń co do sformułowania treœci zadania. Wszystko było jasne – zapewnia Włodzimierz Chróœcik, dziekan okręgowej izby radców prawnych w Warszawie.

W przypadku aplikantów z izby warszawskiej – gdzie powołano w sumie 28 komisji (ds. egzaminu adwokackiego i radcowskiego) – po raz pierwszy egzamin zawodowy przeprowadzano poza stolicš, a dokładnie w Nadarzynie w halach C.H. Ptak.

W ocenie przedstawicieli samorzšdów, mimo że decyzja o lokalizacji budziła kontrowersje, to w praktyce okazało się, że zdajšcy mieli zapewnione dużo lepsze warunki, niż ich poprzednicy w ubiegłych latach.

– Wszystko przebiegło zgodnie z planem – mówi mec. Gajowniczek-Pruszyńska.