Niech się lepiej ubierają, czyli #metoo po rosyjsku

Dziennikarki z Moskwy oskarżyły jednego z parlamentarzystów o molestowanie. W zamian usłyszały drwiny.

– Uważacie, że praca w parlamencie jest niebezpieczna? No to zmieńcie pracę – powiedział szef Dumy Wiaczesław Wołodin wszystkim parlamentarnym korespondentkom, którym składał życzenia z okazji 8 marca.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Dziennikarki oskarżyły szefa Komisji Spraw Zagranicznych 50-letniego Leonida Słuckiego, należšcego do partii Władimira Żyrinowskiego. 22 lutego trzy anonimowe dziennikarki opowiedziały niezależnej telewizji DożdŸ o przygodach ze Słuckim. Jednš próbował obmacywać w gabinecie w 2017 roku, gdy robiła z nim wywiad. Drugš – gdy zapraszała go do programu w jednej ze stacji telewizyjnych. Trzecia odmówiła jednak podania szczegółów spotkania ze Słuckim, bojšc się, że straci pracę korespondentki parlamentarnej.

W końcu zastępca redaktora naczelnego telewizji RTVI Jekaterina Kotrikadze ujawniła, że i ona była napastowana. Kolejnš okazała się dziennikarka Rosyjskiej Służby BBC Farida Rustamowa, która nagrała Słuckiego na dyktafon. W odpowiedzi szefowa parlamentarnego komitetu ds. rodziny i kobiet Tamara Pletniewa zaproponowała, by „te dziewczynki-dziennikarki ubierały się przyzwoiciej i nie biegały (po parlamencie) z gołymi pupkami".

Ale 8 marca pod budynkiem zebrało się kilka jednoosobowych pikiet przeciw Słuckiemu i szefowi Dumy, m.in. z plakatem: „Panie Wołodin, jeœli boi się pan prowadzić œledztwo w sprawie molestowania w Dumie, to niech pan zmieni pracę!". W rezultacie parlamentarna Komisja Etyki poprosiła deputowanego o złożenie pisemnych wyjaœnień.