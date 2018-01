Las Vegas: "Panic button" dla każdej hotelowej pokojówki Las Vegas, Nevada Fotorzepa/ Sławomir Mielnik

Zwišzek reprezentujšcy dziesištki tysięcy pracowników hotelowych w Las Vegas poprosi operatorów kasyn, by każdy z zatrudnionych otrzymał własny "panic button" - przycisk bezpieczeństwa, dzięki któremu można ostrzec kierownika o niebezpieczeństwie - donosi agencja Associated Press. To efekt rozmów odbywanych w czasie poruszenia kampaniš #MeToo przeciwko niewłaœciwym zachowaniom seksualnym.

