Steven Seagal oskarżony o gwałt

Statystka z filmu „Na zabójczej ziemi” oskarża Stevena Seagala o gwałt. Aktor był już wczeœniej oskarżany o molestowanie.

Regina Simons, aktorka i statystka, oskarżyła Stevena Seagala o gwałt podczas kręcenia filmu „Na zabójczej ziemi”. Do zdarzenia miało dojœć w 1994 roku.

Steven Seagal zaprosił osiemnastoletniš Simons na przyjęcie z okazji zakończenia zdjęć do filmu. Po przybyciu odkryła, że jest jedynš zaproszonš osobš. „Zanim zorientowałam się co się dzieje, Seagal położył się na mnie i nie mogłam się ruszyć. Całkowicie zamarłam, czułam jakbym opuœciła własne ciało” – powiedziała Simons na antenie programu „Megyn Kelly Today”. Statystka pamięta, że podczas, gdy Seagal jš rozbierał, cały czas patrzyła na jego zdjęcie z ówczesnš żonš Kelly LeBrock. „Wiem, czym jest zgoda i z całš pewnoœciš jej nie wyraziłam” – dodała Simons.

Skargę przeciwko aktorowi Simons złożyła w Beverly Hills, gdzie doszło do zdarzenia. Menadżer Seagala odmówił komentarza w sprawie tych zarzutów. Także adwokat aktora nie skomentował sprawy.

Zarzuty wobec Stevena Seagala pojawiały się już wczeœniej. Jenny McCarthy oskarżyła go o molestowanie podczas przesłuchania do roli filmowej w 1995 roku. Portia de Rossi, aktorka i żona Ellen DeGeneres, powiedziała, że aktor rozpišł przy niej spodnie podczas castingu do roli w jego filmie.