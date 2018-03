Prezydent zawetował ustawę degradacyjną

W pištek, 30 marca 2018 r. prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę degradacyjnš argumentujšc, że jest ona sprzeczna ze standardami demokratycznego państwa.

Andrzej Duda wyraził wiele wštpliwoœci dotyczšcych ustawy degradacyjnej.

Po pierwsze w sprawie członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego wskazał, że niewštpliwie był to zwišzek przestępczy o charakterze zbrojnym, a ci, którzy pełnili w nim stanowiska kierownicze, tacy jak gen. Kiszczak czy Jaruzelski w pełni zasługujš na odebranie im stopni wojskowych.

Zwrócił jednak uwagę, że nie tylko tacy ludzie składali się na Wojskowš Radę Ocalenia Narodowego. Było również wielu wojskowych z niższymi stopniami.

- Rozwišzanie przyjęte w ustawie powoduje, że wszyscy członkowie rady, wraz z gen. Hermaszewskim nie majš możliwoœci złożenia wyjaœnień mimo, iż większoœć z nich żyje. Nie mogę się zgodzić z takim rozwišzaniem, ponieważ jest to naruszenia standardów demokratycznego państwa - oœwiadczył.

Prezydent wyraził niezrozumienie wobec sytuacji, w której stalinowscy oprawcy mieliby być w lepszej sytuacji niż wojskowi, o których mowa w ustawie. Ich sytuacja bowiem będzie zdecydowanie bardziej zgodna ze standardami demokratycznego państwa.

- Nie zgadzam się z takš dysproporcjš - oœwiadczył Duda.

Drugš kwestiš, na jakš prezydent zwrócił uwagę, jest fakt, iż prosił on poprzez swoich ministrów, by ustawa przewidywała możliwoœć, aby osoby, które by obejmowała, miały możliwoœć odniesienia się do sprawy i złożenia wyjaœnień. Jak wskazał - głosy nie zostały wysłuchane.

- W chwili obecnej bacznie patrzy się na przestrzeganie przez Polskę standardów demokratycznego państwa. Brak możliwoœci wypowiedzi, wniesienia jakiegokolwiek œrodka odwoławczego, utrata stopnia wojskowego z mocy samego prawa jest niewštpliwie pozbawieniem możliwoœci jakiejkolwiek obrony. W zwišzku z tym jestem przekonany, że przepisy zostałyby zaskarżone nie tylko do Trybunału Konstytucyjnego, ale także do Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej - mówił.

Trzecia kwestia, do której odniósł się prezydent, dotyczyła osób zmarłych. Jak wskazał, ustawa pozwala pozbawić stopni wojskowych także osoby nieżyjšce.

Zwrócił uwagę, że ustawa przewiduje, że istnieje możliwoœć przeprowadzenia postępowania przed ministrem przez rodzinę zmarłego, czy organizacje kombatanckie.

- Ale co, jeœli nie ma rodziny, nie ma stosownej organizacji? To znaczy, że nie będzie miał kto wstšpić do takiego postępowania i bronić praw zmarłego. To kwestia, z którš nie zgadzam się moralnie.

Wskazał także, że nie ma takiej instytucji jak rzecznik osoby nieżyjšcej czy przewidziany obligatoryjnie obrońca. W ocenie Dudy taka instytucja powinna być, a jej brak stanowi poważny mankament ustawy degradacyjnej.



- Wszystkie te elementy powodujš, że odmawiam podpisania tej ustawy i kieruję jš do ponownego rozpoznania przez Sejm - oœwiadczył prezydent.



Jak przyznał - nie jest to łatwa decyzja, ponieważ ważne jest, aby możliwie szybko zamknšć rozdział tamtych wydarzeń, ale nie można zrobić tego w sposób, jaki proponuje ustawa.

Prezydent oœwiadczył, że po œwiętach zaprosi ministra, szefa do spraw kombatantów i osób represjonowanych, a także inne osoby celem przedyskutowania, w jaki sposób najlepiej załatwić tę sprawę.

- Chcę, żeby ustawa została przyjęta ze zrozumieniem i nie dzieliła społeczeństwa - oœwiadczył.



- Długo zastanawiałem się, jakš decyzję powinienem podjšć. Moje poglšdy dotyczšce poprzedniego ustroju sš jednoznaczne. Byłem współtwórcš ustawy lustracyjnej, niedawno bez wahania podpisałem ustawę, która spowodowała obniżenie emerytur ludziom SB i UB - mówił.



Prezydent wskazał, że decyzję zobowišzany był podjšć dziœ, ponieważ termin ustawowy mija w poniedziałek wielkanocny, 2 kwietnia.

Wczoraj pisaliœmy o tym, że warszawski sšd okręgowy nie chciał wymierzyć sprawiedliwoœci w sprawie emerytur policyjnych. Przyznał, że przepisy sš złe ale na tym poprzestał - W sprawie emerytur policyjnych sšd umył ręce.

Prezydent podjšł decyzję zgodnš z oczekiwaniami większoœć społeczeństwa. Jak wynika z przeprowadzonego sondażu, przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" - ponad połowa Polaków uważa, że rzšd nie powinien wprowadzać przepisów pozwalajšcych na degradację wojskowych z czasów PRL. Tylko co trzeci badany popiera ten pomysł.

Wy wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" dr hab. Maksymilian Stanulewicz, z Katedry Historii Ustroju Państwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza degradację osób nieżyjšcych oceniał, jako "precedens œwiatowy"

Wypowiedzi po oœwiadczeniu prezydenta

