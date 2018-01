Rosyjskie czartery do Egiptu nadal zakazane

W połowie lutego spodziewane sš pierwsze od dwóch lat loty z Rosji do Egiptu. Turyœci mieliby lecieć do Kairu, by stamtšd autokarami dostać się nad Morze Czerwone

Wicepremier Rosji Witalij Mutko powiedział agencji Interfax, że rzšd egipski zapewnił władze Rosji, że turyœci w Egipcie sš dobrze chronieni. Dlatego Rosjanie będš mogli wyjeżdżać do kurortów nad Morzem Czerwonym. Kreml nie ufa jednak na razie lotniskom w kurortach, dlatego samoloty będš lšdować w Kairze. Dalej, nad morze, turyœci pojadš autokarami.Choć wczeœniej zapowiadano pierwsze rejsy na 1 lutego, teraz - według egipskiej branży turystycznej - mowa jest o połowie tego miesišca. Prezydent Władimir Putin podpisał 4 stycznia dekret przywracajšcy połšczenia lotnicze między krajami. Miało to miejsce ponad dwa lata po tym, jak władze w Moskwie zawiesiły wszelki ruch lotniczy między obu krajami, co było spowodowane katastrofš rosyjskiego samolotu linii Metrojet nad Synajem. Z kolei ambasador Egiptu w Moskwie Ihab Nasr powiedział w wywiadzie dla agencji TASS, że Rosja i Egipt rozpocznš w kwietniu rozmowy na temat wznowienia bezpoœrednich połšczeń czarterowych z Rosji do Szarm el-Szejk i Hurghady. Jak wyjaœnił, do jego kraju przyjadš też rosyjscy eksperci, by ocenić stan bezpieczeństwa. Dyplomata nie okreœla jednak nawet przybliżonego czasu, kiedy może dojœć do otwarcia połšczeń turystycznych.