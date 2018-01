Londyn - Charing Cross ewakuowane z powodu gazu

Częœć centralnego Londynu została ewakuowana po tym jak w nocy wykryto wyciek gazu nieopodal Trafalgar Square

Poniżej dalsza częœć artykułu

Do wycieku doszło na Craven Street biegnšcej od głównej arterii miasta, Strand, do Tamizy. Ewakuowano około półtora tysišca ludzi z pobliskiego hotelu i jednego z największych stołecznych klubów. W pobliżu powstała awaryjna noclegownia.Kordon bezpieczeństwa otacza teren w okolicach Charing Cross - ruchliwej stacji, gdzie na co dzień kończy swój bieg wiele pocišgów przyjeżdżajšcych do Londynu. Po wycieku gazu ruch pocišgów został wstrzymany. Na miejscu sš strażacy, lekarze i policjanci. Jak informujš służby - na razie jest zbyt wczeœnie, by mówić o przyczynie wycieku.