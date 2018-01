Trzeba rozmawiać o wyższych prowizjach

Branża turystyczna musi pracować nad podniesieniem prowizji dla stacjonarnych biur agencyjnych - uważa szef kooperacji RTK. Zachęca więc do podjęcia rozmów na ten temat z touroperatorami

Thomas Bösl, szef niemieckiej kooperacji biur agencyjnych RTK, wzywa branżę do podjęcia rozmów na temat podniesienia wynagrodzenia dla stacjonarnej sieci agencyjnej. Jego zdaniem touroperatorzy muszš bardziej otworzyć się na negocjacje w sprawie wysokoœci prowizji - informuje portal branżowy Touristik Aktuell.Bösl zwraca uwagę, że w ostatnim czasie agenci turystyczni borykajš się z dużymi problemami wywołanymi upadłoœciami linii lotniczych i touroperatorów. Majš też dodatkowe obowišzki wynikajšce z nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz z ustawy o imprezach turystycznych i powišzanych usługach turystycznych. Dlatego organizatorzy, linie lotnicze i inni usługodawcy powinni mocniej wspierać agentów. Bösl krytykuje też touroperatorów za to, że przenoszš swoje tradycyjne obowišzki na agentów, ale w żaden sposób ich za to nie nagradzajš. – Z jednej strony agenci majš coraz więcej nierozwišzanych problemów, jak kwestia drukowania dokumenty podróży, niejednolite zasady przewozu bagażu i permanentne zmiany godzin przelotów, z drugiej ich prowizje pozostały w najlepszym razie niezmienione - opisuje szef RTK.Prezes organizacji przypomina też, jak ważna jest stacjonarna sieć sprzedaży, i przypomina, że ze strony touroperatorów prócz pochwał powinny płynšć też bardziej konkretne działania, przede wszystkim podwyższenie prowizji.