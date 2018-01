Amerykańskie lotniska przegrywają ze śniegiem

Ostra zima ponownie atakuje w Stanach Zjednoczonych. Najgorsza sytuacja jest na wschodnim wybrzeżu - od Florydy do Bostonu i dalej na północ

Tylko w ostatnich godzinach odwołano tysišc lotów, mnóstwo jest opóŸnionych. Paraliżuje to ruch lotniczy w całym kraju. Najgorsza sytuacja jest na lotniskach w Nowym Orleanie, Atlancie i Houston.W północno-wschodnim Teksasie na oblodzonych drogach doszło do setek stłuczek. Częœć dróg ze względów bezpieczeństwa została zamknięta. Kilka bezdomnych osób zmarło z powodu hipotermii. Nieczynnych jest wiele szkół. W paœmie od Północnej Karoliny do Nowej Anglii spaœć ma ponad 30 centymetrów œniegu. Na południu USA mieszkańcy zmagajš się z przenikliwie zimnym i mocnym wiatrem. Żywioł daje się we znaki 45 milionom mieszkańców Stanów Zjednoczonych.