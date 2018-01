Sztokholm ma za dużo hoteli

Œrednie obłożenie w sztokholmskich hotelach jest coraz mniejsze, choć w mieœcie nocuje coraz więcej goœci - alarmuje portal Bloomberg

68,5 i 68,2 procent wynosiło obłożenie w hotelach w obszarze metropolitalnym Sztokholmu w paŸdzierniku i listopadzie zeszłego roku. W 2016 roku było to odpowiednio 70,7 i 68,5 procent. Spadek wskaŸnika tłumaczony jest szybko rosnšcš liczbš nowych miejsc hotelowych w regionie.Duże sieci hotelowe obecne na rynku skandynawskim przyznajš, że zanotowały w stolicy Szwecji gorsze wyniki sprzedaży. Największa z nich, Scandic Hotels AB, poinformowała, że zysk operacyjny za czwarty kwartał ostatniego roku będzie niższy niż w tym samym czasie w 2016 roku. Powodem sš przede wszystkim gorsze wyniki finansowe z działalnoœci w Szwecji. Podobnie jest w sieciach Pandox AB i Rezidor AB. – Obniżenie zysków odnosi się głównie do działalnoœci w Sztokholmie, gdzie rynek okazał się słabszy, a koszty nie zostały w pełni dostosowane do gorszej sprzedaży – informuje Scandic.W listopadzie 2017 roku w obszarze metropolitalnym Sztokholmu liczba dostępnych łóżek hotelowych wzrosła o 5,9 procent, do 70,5 tysišca. W cišgu ostatnich pięciu lat œrednie tempo wzrostu sięgnęło zaœ 16 procent - wynika z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego. Pandox odmawia komentarza, tłumaczšc, że przed ogłoszeniem wyników za czwarty kwartał, co nastšpi 15 lutego, nie może udzielać mediom żadnych informacji finansowych. Firma odniosła się jednak do danych za trzeci kwartał minionego roku, z których wynika, że choć koniunktura była dobra, to wzrost liczby dostępnych miejsc w stolicy kraju doprowadził do 3-procentowego spadku przychodu za pokój. I choć popyt utrzymał się na dobrym poziomie, to nie był w stanie w pełni zrekompensować rosnšcej podaży. Z kolei Rezidor poinformował, że w trzecim kwartale roku RevPar (œredni przychód na pokój) obniżył się w Szwecji o 4,2 procent (porównujšc rok do roku), co było zwišzane zarówno z mniejszym popytem, jak i z remontami obiektów w Sztokholmie i Malmo.