Egipt ma nową minister turystyki

Rania Al-Mashat zastšpiła Yehię Rascheda. Nowa minister karierę zrobiła w branży finansowej

Rania Al-Mashat przez wiele lat pracowała dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego i egipskiego Banku Centralnego. Na urzšd powołana została w ostatniš niedzielę starego roku i niemal od razu spotkała się z dziesięcioma największymi przedsiębiorcami z branży, by przedyskutować dalsze możliwoœci rozwoju - informuje portal Egypt Today.Al-Mashat nie ma co prawda doœwiadczenia w turystyce, ale wnosi do resortu dużš wiedzę z sektora finansowego. W Egipcie uważana jest za eksperta w tej dziedzinie. Nowa minister turystyki ukończyła studia gospodarcze w Stanach Zjednoczonych i w wieku 23 lat rozpoczęła karierę w MFW w dziale analiz. Stamtšd przeniosła się do egipskiego banku. W 2016 roku powróciła do MFW, gdzie pracowała na stanowisku starszego menedżera i była odpowiedzialna za kredyty dla rynków wchodzšcych.Poprzedni minister turystyki, Yehia Rasched, został powołany na urzšd w marcu 2016 roku. Zastšpił wówczas Hiszama Zazou. Egipt szacuje, że przychody z turystyki za 2017 rok wyniosš 7,6 miliarda dolarów, czyli dwukrotnie więcej niż rok wczeœniej. Dla porównania, w rekordowym roku 2010 sektor wygenerował 12,5 miliarda dolarów. Według wstępnych obliczeń w zeszłym roku do kraju tego przyjechało 8,3 milionów turystów. W 2010 roku było ich jednak 14,5 miliona.