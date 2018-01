Antwerpia - potężny wybuch w restauracji

W Antwerpii na północy Belgii trwajš poszukiwania dwóch osób pod gruzami budynku, który zawalił się w wyniku wybuchu. Najprawdopodobniej zawiniła instalacja gazowa - informujš miejscowe media

W wybuchu ucierpiało co najmniej 14 osób: pięć jest ciężko rannych, a jedna jest w stanie krytycznym. Ekipy ratunkowe z psami przeszukujš gruzy, bo pod nimi uwięzionych może być jeszcze dwoje ludzi. Nie ma z nimi kontaktu, ale prawdopodobnie były w budynku w chwili eksplozji.Siła wybuchu była bardzo duża, uszkodzonych w sumie zostało siedem budynków. Dwa, w bezpoœrednim sšsiedztwie tego, który się zawalił, sš bardzo zniszczone. Teren wokół został odgrodzony, ewakuowano wielu mieszkańców. Częœć z nich nad ranem wróciła już jednak do swoich domów. Policja informuje, że to nie był zamach terrorystyczny. Ustalenie przyczyn eksplozji nastšpi dopiero po zakończeniu akcji poszukiwawczo-ratunkowej.