Touroperatorzy z Niemiec liczą na lepsze obroty

Nawet o 5 procent majš się zwiększyć w tym roku obroty niemieckich touroperatorów - wynika z ankiety przeprowadzonej przez magazyn branżowy "FVW"

"FVW" zapytał największych niemieckich touroperatorów o prognozy dotyczšce sprzedaży w tym roku rozliczeniowym. W ankiecie udział wzięło 30 najważniejszych organizatorów podróży. Większoœć z nich patrzy na obecny rok rozliczeniowy z optymizmem i liczy na lepsze obroty. Czternastu z nich oczekuje ponad 5-procentowego wzrostu, jedna trzecia (11) szacuje, że sięgnie on od 2 do 5 procent, trzech organizatorów prognozuje, że obrót będzie wyższy maksymalnie o 2 procent, a dwóch, że może spaœć nawet o 5 procent.Niektóre koncerny nie podały wprawdzie konkretnych liczb, szczególnie te notowane na giełdzie muszš być ostrożne w szacunkach, ale TUI, Thomas Cook i DER Touristik jeszcze pod koniec 2017 roku, prezentujšc ofertę na kolejne sezony, zapowiadały rozwój. Na dobre wyniki liczš też organizatorzy rejsów wycieczkowych, m.in. Aida, TUI Cruises i MSC. W ankiecie "FVW" z dużym optymizmem o obecnym roku mówili specjaliœci od wyjazdów do dalekich krajów, objazdówek, aktywnych form wypoczynku, rejsów rzecznych i poœrednicy wynajmujšcy domy wakacyjne. Wœród najważniejszych kierunków wymieniali oni Hiszpanię, Portugalię, Chorwację i Grecję, której popularnoœć wcišż roœnie. Coraz lepiej sprzedawać się będš też wycieczki do Egiptu i Turcji.Zdaniem touroperatorów w segmencie dalekich wypraw najpopularniejsze będš wyjazdy do krajów azjatyckich, RPA i Kanady. Do łask powracajš też Karaiby, które mocno ucierpiały jesieniš z powodu huraganów. Mniejszy popyt już teraz notowany jest w przypadku Stanów Zjednoczonych, zarówno z powodu mocnego dolara jak i tak zwanego „efektu Trumpa".