Izrael bez licencji na oprowadzanie?

Minister turystyki Izraela Yariv Levin chce znowelizować przepisy turystyczne. Obecne zostały przyjęte w 1976 roku, więc zdaniem resortu należy dopasować je do zmieniającej się sytuacji w branży. Wśród propozycji znalazło się dopuszczenie do użytku aplikacji z „wirtualnymi przewodnikami" i zezwolenie na oprowadzanie grup ludziom niemającym do tego formalnych uprawnień.Minister chce również, by pod kategorię „hoteli" włączone zostały hostele młodzieżowe, obiekty typu nocleg ze śniadaniem i atrakcje turystyczne oferujące zakwaterowanie, jak na przykład obozy Beduinów. Pozwoliłoby to objąć rządowym wsparciem większą liczbę obiektów.– Przepisy turystyczne mają już 40 lat. Część z nich była odświeżana, ale niektóre straciły już na aktualności – mówi jednak Levin.Według nowych zasad zorganizowane grupy turystyczne musiałyby nadal wynajmować osoby z licencją na oprowadzanie, ale z obowiązku tego zwolnieni zostaliby izraelscy zwiedzający, o ile nie będą podróżować w ramach wycieczki zorganizowanej przez agencję turystyczną lub przewoźnika autokarowego. Ustawodawcy tłumaczą, że coraz więcej turystów podróżujących prywatnie i tak wynajmuje do oprowadzania architektów, artystów, poetów, pisarzy lub dziennikarzy. Nowe prawo otwiera też zawód przewodnika dla ludzi, którzy zostali przeszkoleni przez właścicieli poszczególnych obiektów turystycznych, dla duchownych i posługujących się rzadkimi językami.Stowarzyszenie Przewodników zapewnia, że chce współpracować z resortem nad stworzeniem przepisów, które trafią do Komisji do spraw Gospodarki w Knesecie. Według Benny'ego Kfira, prezesa organizacji, wynajmowani przez turystów „nowi przewodnicy" nie mają jednak żadnych kwalifikacji do wykonywania tego zawodu. Profesjonaliści muszą bowiem najpierw ukończyć dwuletni kurs i zdać egzamin.Kfir uważa, że dopuszczenie do pracy nielicencjonowanych oprowadzających popsuje wizerunek Izraela i zostanie wykorzystane przez różne grupy do szerzenia antyizraelskiej propagandy.Jedynym przewidzianym w nowym prawie ułatwieniem dla licencjonowanych przewodników jest wydłużenie okresu obowiązywania uprawnień z dwóch do czterech lat.