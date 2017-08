PAŻP: 46 milionów złotych na nowe radary

Jak podaje PAŻP, Ośrodki Radiolokacyjne będą zlokalizowane w okolicach Szczecinka (Skotniki), Łomży (Mściwuje), Tarnobrzegu (Dąbrowica ) i Rzeszowa (Stobierna).Jak podaje PAŻP, Ośrodki Radiolokacyjne będą zlokalizowane w okolicach Szczecinka (Skotniki), Łomży (Mściwuje), Tarnobrzegu (Dąbrowica ) i Rzeszowa (Stobierna).Jak podaje PAŻP, Ośrodki Radiolokacyjne będą zlokalizowane w okolicach Szczecinka (Skotniki), Łomży (Mściwuje), Tarnobrzegu (Dąbrowica ) i Rzeszowa (Stobierna).Jak podaje PAŻP, Ośrodki Radiolokacyjne będą zlokalizowane w okolicach Szczecinka (Skotniki), Łomży (Mściwuje), Tarnobrzegu (Dąbrowica ) i Rzeszowa (Stobierna).Radar Wtórny MSSR (Monopulse Secondary Surveillance Radar) jest obecnie standardem w cywilnej kontroli ruchu lotniczego. Działa we współpracy z transponderami umieszczonymi na pokładach samolotów. Radar wysyła impulsy z zapytaniem, na które odpowiada transponder, wysyłając kod identyfikujący samolot, wysokość statku powietrznego, jego prędkość i wiele innych informacji dla celów wykonywania kontroli ruchu lotniczego.Radar Wtórny MSSR (Monopulse Secondary Surveillance Radar) jest obecnie standardem w cywilnej kontroli ruchu lotniczego. Działa we współpracy z transponderami umieszczonymi na pokładach samolotów. Radar wysyła impulsy z zapytaniem, na które odpowiada transponder, wysyłając kod identyfikujący samolot, wysokość statku powietrznego, jego prędkość i wiele innych informacji dla celów wykonywania kontroli ruchu lotniczego.Radar Wtórny MSSR (Monopulse Secondary Surveillance Radar) jest obecnie standardem w cywilnej kontroli ruchu lotniczego. Działa we współpracy z transponderami umieszczonymi na pokładach samolotów. Radar wysyła impulsy z zapytaniem, na które odpowiada transponder, wysyłając kod identyfikujący samolot, wysokość statku powietrznego, jego prędkość i wiele innych informacji dla celów wykonywania kontroli ruchu lotniczego.Radar Wtórny MSSR (Monopulse Secondary Surveillance Radar) jest obecnie standardem w cywilnej kontroli ruchu lotniczego. Działa we współpracy z transponderami umieszczonymi na pokładach samolotów. Radar wysyła impulsy z zapytaniem, na które odpowiada transponder, wysyłając kod identyfikujący samolot, wysokość statku powietrznego, jego prędkość i wiele innych informacji dla celów wykonywania kontroli ruchu lotniczego.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jako jedyna instytucja w Polsce szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów lotu i zarządza ruchem lotniczym na naszym niebie. PAŻP dba o bezpieczeństwo samolotów lądujących i odlatujących z polskich lotnisk, a także przelatujących przez nasz kraj.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jako jedyna instytucja w Polsce szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów lotu i zarządza ruchem lotniczym na naszym niebie. PAŻP dba o bezpieczeństwo samolotów lądujących i odlatujących z polskich lotnisk, a także przelatujących przez nasz kraj.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jako jedyna instytucja w Polsce szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów lotu i zarządza ruchem lotniczym na naszym niebie. PAŻP dba o bezpieczeństwo samolotów lądujących i odlatujących z polskich lotnisk, a także przelatujących przez nasz kraj.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jako jedyna instytucja w Polsce szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów lotu i zarządza ruchem lotniczym na naszym niebie. PAŻP dba o bezpieczeństwo samolotów lądujących i odlatujących z polskich lotnisk, a także przelatujących przez nasz kraj.Nowe radary powinny zostać oddane do użytku w IV kwartale 2018 roku.Nowe radary powinny zostać oddane do użytku w IV kwartale 2018 roku.Nowe radary powinny zostać oddane do użytku w IV kwartale 2018 roku.Nowe radary powinny zostać oddane do użytku w IV kwartale 2018 roku.