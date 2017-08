Więcej pociągów Intercity w Tatry i Beskidy

Od soboty 9 września PKP Intercity uruchomi nowe, weekendowe połączenie z Bydgoszczy do Zakopanego. Skład TLK Halny pojedzie m.in. przez Poznań, Wrocław, Opole i Bielsko-Białą.Jednocześnie nowo uruchomiony skład PKP Intercity pojedzie trasą przez Żywiec i Suchą Beskidzką, zapewniając turystom dojazd do miejscowości, z których można bezpośrednio wyruszyć na szlak w Beskidy Zachodnie.Również od września pasażerowie PKP Intercity będą mieć do dyspozycji jadące do Zakopanego składy weekendowe m.in. z Krakowa (TLK Malinowski) i ze Szczecina (TLK Haller) oraz codzienne połączenie z Trójmiasta (TLK Karpaty).Dodatkowo, przez cały wrzesień, pociąg EIC Tatry będzie kursował na trasie z Warszawy do Zakopanego codziennie, a nie tylko w weekendy.Składami przewoźnika podróżni dojadą także w inne górskie regiony Polski, m.in. w Karkonosze do Jeleniej Góry, w Bieszczady do Zagórza czy w Beskidy do Żywca.