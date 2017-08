IMGW ostrzega o burzach nad morzem

MGW - PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące burz w strefie brzegowej. Ostrzeżenie obowiązuje w województwie zachodniopomorskim do wtorku do godziny 14, a w województwie pomorskim do godziny 12. "Obserwowane i prognozowane są burze z porywami wiatru i intensywnymi opadami deszczu, lokalnie gradu. Porywy wiatru do 7 w skali B" - napisano na stronie instytutu.7 w skali Beauforta oznacza, że podmuchy wiatru przekraczają 50 km na godzinę, piętrząc krótką, stromą falę do wysokości ponad 4 metrów.Ostrzeżenie pierwszego stopnia jest najniższe w 3-stopniowej skali używanej przez IMGW-PIB. Oznacza, że instytut przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Zalecane są ostrożność oraz śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.