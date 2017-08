Lotnisko w Wilnie znów otwarte

Pierwszy samolot na wileńskim lotnisku wylądował tuż po północy czasu miejscowego. Samolot z Rygi to pierwszy oficjalny rejs - powiedział Polskiemu Radiu Krzysztof Kmiecik, odpowiedzialny za projekt rekonstrukcji lotniska w Wilnie. Kolejne zaplanowane lądowanie miało miejsce przed godziną pierwszą i był to samolot rejsowy z Warszawy.Pierwszy samolot na wileńskim lotnisku wylądował tuż po północy czasu miejscowego. Samolot z Rygi to pierwszy oficjalny rejs - powiedział Polskiemu Radiu Krzysztof Kmiecik, odpowiedzialny za projekt rekonstrukcji lotniska w Wilnie. Kolejne zaplanowane lądowanie miało miejsce przed godziną pierwszą i był to samolot rejsowy z Warszawy.Pierwszy samolot na wileńskim lotnisku wylądował tuż po północy czasu miejscowego. Samolot z Rygi to pierwszy oficjalny rejs - powiedział Polskiemu Radiu Krzysztof Kmiecik, odpowiedzialny za projekt rekonstrukcji lotniska w Wilnie. Kolejne zaplanowane lądowanie miało miejsce przed godziną pierwszą i był to samolot rejsowy z Warszawy.Pierwszy samolot na wileńskim lotnisku wylądował tuż po północy czasu miejscowego. Samolot z Rygi to pierwszy oficjalny rejs - powiedział Polskiemu Radiu Krzysztof Kmiecik, odpowiedzialny za projekt rekonstrukcji lotniska w Wilnie. Kolejne zaplanowane lądowanie miało miejsce przed godziną pierwszą i był to samolot rejsowy z Warszawy.Przerwa w pracy wileńskiego portu lotniczego rozpoczęła się 14 lipca. Pas wymagał gruntownej odnowy. Ostatnio podobne prace wykonano 20 lat temu. W ciągu miesiąca wymieniono cały asfalt, zainstalowano nowe oświetlenie, wymieniono sieci inżynieryjne. Niektóre prace będą trwały jeszcze przez kilka miesięcy, ale jak zapewnia kierownictwo lotniska, nie wpłyną one na ruch lotniczy.Przerwa w pracy wileńskiego portu lotniczego rozpoczęła się 14 lipca. Pas wymagał gruntownej odnowy. Ostatnio podobne prace wykonano 20 lat temu. W ciągu miesiąca wymieniono cały asfalt, zainstalowano nowe oświetlenie, wymieniono sieci inżynieryjne. Niektóre prace będą trwały jeszcze przez kilka miesięcy, ale jak zapewnia kierownictwo lotniska, nie wpłyną one na ruch lotniczy.Przerwa w pracy wileńskiego portu lotniczego rozpoczęła się 14 lipca. Pas wymagał gruntownej odnowy. Ostatnio podobne prace wykonano 20 lat temu. W ciągu miesiąca wymieniono cały asfalt, zainstalowano nowe oświetlenie, wymieniono sieci inżynieryjne. Niektóre prace będą trwały jeszcze przez kilka miesięcy, ale jak zapewnia kierownictwo lotniska, nie wpłyną one na ruch lotniczy.Przerwa w pracy wileńskiego portu lotniczego rozpoczęła się 14 lipca. Pas wymagał gruntownej odnowy. Ostatnio podobne prace wykonano 20 lat temu. W ciągu miesiąca wymieniono cały asfalt, zainstalowano nowe oświetlenie, wymieniono sieci inżynieryjne. Niektóre prace będą trwały jeszcze przez kilka miesięcy, ale jak zapewnia kierownictwo lotniska, nie wpłyną one na ruch lotniczy.W czasie remontu pasa startowego do stolicy Litwy można było się dostać przez port lotniczy w Kownie. W ciągu miesiąca przekierowano tam około 3,5 tysiąca lotów.W czasie remontu pasa startowego do stolicy Litwy można było się dostać przez port lotniczy w Kownie. W ciągu miesiąca przekierowano tam około 3,5 tysiąca lotów.W czasie remontu pasa startowego do stolicy Litwy można było się dostać przez port lotniczy w Kownie. W ciągu miesiąca przekierowano tam około 3,5 tysiąca lotów.W czasie remontu pasa startowego do stolicy Litwy można było się dostać przez port lotniczy w Kownie. W ciągu miesiąca przekierowano tam około 3,5 tysiąca lotów.