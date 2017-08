Niemcy - ponad milion noclegów więcej

Ze wstępnych szacunków Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że wzrost rok do roku sięgnął 3 procent. Liczba noclegów kupionych przez Polaków zwiększyła się zaś (między styczniem a majem) o 11 procent, co przekłada się na 114 tysięcy dodatkowo sprzedanych łóżek.Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) przypomina, że na początku roku Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) prognozowała wzrost turystyki przyjazdowej na 3-4 procent dla całego świata i na 2-3 procent dla Europy.- Niemcy jako cel podróży mogą się pochwalić na tle międzynarodowej konkurencji bardzo dobrym wynikiem pierwszego półrocza - trzema procentami wzrostu i ponad milionem dodatkowych noclegów w porównaniu z poprzednim rokiem - ocenia, cytowana w komunikacie prasowym Petra Hedorfer, prezes DZT. - To dowodzi, że Niemcy jako kierunek turystyczny są popularne za granicą jak nigdy - dodaje.Ostatnie prognozy Forward Keys pokazują, że do początku sierpnia wzrost rezerwacji lotów do Niemiec na trzeci kwartał roku sięgnął 5,6 procent (rok do roku).