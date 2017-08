PKP Intercity połączy Przemyśl z Kijowem

Jak podają PKP Intercity w komunikacie, kolejne codzienne połączenie uruchamiane jest wspólnie z Kolejami Ukraińskimi."Między Przemyślem a Kijowem pojedzie druga para pociągów, która zatrzyma się m.in. na stacjach we Lwowie, w Winnicy, Chmielnickim i Tarnopolu. Nowo uruchamiany skład wyruszy z Przemyśla o godz. 13.07, a do Kijowa dotrze na godz. 23.10 (czasu lokalnego). W relacji powrotnej pociąg odjedzie ze stolicy Ukrainy o godz. 6.52 (czasu lokalnego), aby dotrzeć do Przemyśla na godz. 15.05" - napisano.Dodano, że m.in. za obsługę składu odpowiada strona ukraińska. Pasażerów powiezie elektryczny zespół trakcyjny Hyundai Rotem.Według PKP Intercity, dzięki "skomunikowaniu ze składem IC Boznańska z drugiej pary pociągów na Ukrainę skorzystają pasażerowie z Wrocławia czy Krakowa". Dodatkowo od 3 września w relacji powrotnej skład będzie skomunikowany z pociągiem TLK Banach relacji Przemyśl – Kraków.Bilety na nowe połączenie będą dostępne w specjalnych cenach, np. za bilet z Przemyśla do Tarnopola pasażerowie zapłacą niecałe 8 euro, a do Chmielnickiego – niespełna 10 euro.Poinformowano też, że wydłużono trasę przejazdu międzynarodowego składu kursującego z Chełma do Kowla. - Od 24 sierpnia pociąg pojedzie do Zdołbunowa, zatrzymując się po drodze na stacjach w miejscowości Równe i Kiwerce. Skład będzie odjeżdżał codziennie z Chełma o godz. 14.51, a do stacji w Zdołbunowie dojedzie na godz. 22.05 (czasu lokalnego). Natomiast z powrotem pociąg wyruszy o godz. 8.15 (czasu lokalnego), a do Chełma dotrze na godz. 13.41" - wskazano w komunikacie. Dodatkowo skład będzie skomunikowany z pociągiem TLK Polesie relacji Chełm – Warszawa. Połączenie obsłuży autobus szynowy z wagonami drugiej klasy.Jak podano, ceny biletów na przejazd w całej relacji wyniosą nieco ponad 10 euro.Pasażerowie podróżujący w kierunku Ukrainy mają do dyspozycji również trzy inne połączenia uruchamiane przez PKP Intercity. Do Kijowa kursuje nocny pociąg Kiev Express z Warszawy, a do Lwowa można podróżować z Wrocławia oraz z Warszawy przez m.in. Kraków i Rzeszów.